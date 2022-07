“Mistico a Las Vegas” è il nuovo singolo del cantautore modenese Ognibene

“Mistico a Las Vegas” è il tormentone estivo targato OGNIBENE. Un brano tutto da ballare, ironico, autobiografico e dalle sonorità elettro pop anni ‘80.

“Per la prima volta parlo di me in una canzone e lo faccio prendendomi in giro- Spiega l’artista a proposito del brano- . MISTICO A LAS VEGAS è il primo singolo di una trilogia di canzoni con le quali desidero raccontarmi al pubblico. Nel brano ho cercato di evidenziare quanto mi senta fuori posto a seguire i canoni imposti dalla società. Ogni giorno la mia vita si divide tra businessman e rockstar ma non mi sento a mio agio in nessuno dei due personaggi”.

Il videoclip di “Mistico a Las Vegas”, ideato e diretto dalle sapienti mani di Adriano Giotti, è la rappresentazione di ciò che viene raccontato all’interno della canzone. Diversi personaggi poco credibili, che si prendono forse troppo sul serio, danno vita ad un figurante “pacchiano” che prende il sopravvento. Il tutto, ovviamente condito da una Las Vegas, città del peccato, proiettata sullo sfondo.

Biografia

OGNIBENE, all'anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe '86 nato e cresciuto nella suadente Modena. Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che unita al suo romanzare lo porta a sviluppare l'arte della scrittura musicale. Suona per undici anni con i REMIDA, band modenese, con la quale colleziona tre album e quattro tour.

Ad inizio 2020 “Cinque Anni”, il singolo d'esordio, riesce ad incantare critica e pubblico accendendo i riflettori sul progetto.

Nel giugno dello stesso anno esce il tanto atteso EP “Il varietà sulla natura umana vol.1" (edito da LaPop) dal quale vengono estratti i fortunati singoli “L'amore coi robot”, “Eternità” ed “Elenoire”. Nel 2020 e nel 2021 escono rispettivamente gli EP “Il varietà sulla natura umana” vol. 1 e vol. 2, mentre nel 2022 esce il singolo “Anima bella”.

L'artista è stato selezionato come Miglior Artista Emiliano Romagnolo al Meeting Music Contest di Rimini dal MEI ed ha vinto una produzione, un tour grazie alla Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna.