Mostra sugli Europei di calcio attraverso le figurine: a Stoccarda l'inaugurazione del progetto Made in Modena

Ha inaugurato mercoledì 8 maggio a Stoccarda, presso la sala espositiva del Municipio, la mostra “Deutschland-Italien: Ein Klassiker” ovvero “Germania-Italia: un classico”. L'esposizione, prevista nell'ambito di una serie di eventi organizzati dalla rete degli Istituti Italiani di Cultura in Germania con il coordinamento dell'Ambasciata in occasione degli Europei di calcio, è un progetto del collettivo modenese Mo’ Better Football con l’Istituto Italiano di Cultura insieme a Gianni Bellini - il più importante collezionista al mondo di figurine sul calcio - e in collaborazione con l'azienda Panini. L'intento è ripercorrere la storia dei Campionati Europei di Calcio attraverso figurine, narrativa e grafica.

L’evento inaugurale è stato molto partecipato: tanti i visitatori che hanno affollato la sala mostrando grande entusiasmo. La serata è stata aperta dagli interventi del vice-sindaco di Stoccarda Clemens Maier, dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Giuseppe Restuccia e dal dirigente di Panini Germania Alexander Bubenheimer. Tra i partecipanti erano presenti anche numerosi esponenti istituzionali e della scena culturale della città tedesca.

La mostra si compone di circa 20 pannelli, alcune decine di album originali e una serie di disegni realizzati per l'occasione dall'artista Simone Ferrarini. Pensata come un vero e proprio racconto visivo e narrativo che mescola figurine, album, card e materiale diventato di culto, illustrazioni e materiale grafico, la mostra è visitabile da oggi al 30 agosto presso gli Istituti Italiani di Cultura di Stoccarda (dall'8 al 31 maggio), di Amburgo (dal 12 giugno al 30 agosto) e infine di Monaco di Baviera (dal 13 giugno al 15 luglio) con tre differenti allestimenti, arricchiti da sezioni dedicate alle squadre di club delle rispettive città, dall'Amburgo SV al Sankt Pauli, dal Bayern Monaco al Monaco 1860, fino allo Stoccarda.

"Siamo contenti di vedere come il lavoro di questi mesi abbia prodotto un ottimo risultato, diversi esponenti della scena culturale di Stoccarda sono rimasti colpiti da quello che Mo' Better Football sta facendo attraverso il calcio e questo non può che riempirci di orgoglio - il commento di Marco Ferrero, anima del collettivo modenese -. Il gruppo di lavoro si sta sviluppando bene, la diversità di competenze che ci compone sta funzionando anche meglio del previsto e abbiamo già dei progetti avviati per altre città all'estero, in programma per l'anno prossimo. C'è poi la collaborazione con la Panini, per noi importantissima, che si sta rivelando più solida di quanto potessimo immaginare e che ci fa ben sperare anche per il futuro", la sua conclusione.

Nei giorni che hanno preceduto l’inaugurazione, ha preso il via anche il calendario di eventi e iniziative collaterali alla mostra. E altri ne arriveranno, come il talk previsto il 2 luglio a Stoccarda.