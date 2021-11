Moda Makers torna con la 12^ edizione a ModenaFiere

Domani, martedì 9 novembre, alle ore 10:00 si terrà, a Modena, presso la sede di ModenaFiere, l’inaugurazione della 12^ edizione di Moda Makers, la manifestazione italiana della moda programmata.

Un appuntamento molto importante, quello al via domani, perché è la prima edizione a svolgersi in presenza dopo le tre precedenti, tenutesi in forma esclusivamente digitale a causa del Covid- 19.

A inaugurare la kermesse, tra gli altri, anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Le 34 le aziende espositrici presenteranno le proprie Collezioni Autunno/Inverno 2022/2023 per la moda femminile ai buyer previsti in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero.

Il 12 novembre, al termine dell’edizione fisica – che, lo ricordiamo, si svolgerà dal 9 all’11 novembre – prenderà il via Moda Makers Digital, la piattaforma online che rimarrà attiva sino alla prossima edizione di maggio.

Cuore pulsante della manifestazione saranno, come sempre, le aziende del Distretto di Carpi.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma riservata agli operatori del settore, che per accedere ai padiglioni dovranno registrarsi gratuitamente

Moda Makers è organizzata da ModenaFiere, e promossa insieme a Carpi Fashion System, il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Moda Makers Digital è organizzata dal Consorzio Expo Modena, e promossa insieme a Carpi Fashioin System.