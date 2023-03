I Modena City Ramblers tornano con il nuovo album “Altomare”

A distanza di sei anni dall’ultimo disco di inediti, i Modena City Ramblers tornano con un nuovo progetto discografico “Altomare”, undici nuove canzoni affidate alla corrente, tra le onde più impetuose di un mare sempre più oscuro e indifferente, con un orizzonte più bello e prezioso, per il quale è attiva una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - che ha già raccolto più di 10mila euro ed è vicinissima al raggiungimento dell’obiettivo economico. Come già avvenuto per il progetto “Riaccolti”, realizzato con il crowdfunding nella più completa indipendenza, il gruppo intende realizzare questo nuovo lavoro contando esclusivamente sul sostegno della fanbase in veste di co-produttori.

Grazie al supporto dei sostenitori, i Modena City Ramblers realizzeranno la registrazione e la produzione esecutiva del nuovo album di inediti. Nelle melodie di questo lavoro si ritrovano tutte le identità musicali dei componenti del gruppo, dall’Irlanda all’Africa sahariana, attraversando il Mediterraneo, sperimentando e incrociando generi, linguaggi e ispirazioni. Le registrazioni sono affidate ad un amico e collaboratore di vecchia data, Andrea Rovacchi, all’interno del Sonic Temple Studio di Parma, mentre la produzione artistica è curata direttamente dal gruppo. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/altomare-il-nuovo-disco-dei-modena-city-ramblers/