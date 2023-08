Modena in fiore, la piazza più importante di fine estate

Sabato 2 e domenica 3 settembre, la città di Modena inaugura la stagione delle mostre mercato di fine estate e si aggiudica il primato per la piazza più ricca di floricoltori diventando a tutti gli effetti fra le prime in Italia per numero di varietà di piante e fiori.

La manifestazione organizzata da Piazze in Fiore, con il Patrocinio del Comune, riempirà, con una moltitudine di colori e profumi, via del Taglio, via e Piazza Matteotti, Largo San Giorgio e Piazza Roma, grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dal pollice verde e per i curiosi, che potranno contare su un’offerta variegata e insolita: in autunno fioriscono tantissime piante ed è il periodo perfetto per le erbe aromatiche.

Da anni, grazie alle due edizioni, quella primaverile e quella di settembre, Modena in Fiore, non è solo cresciuta nel cuore dei cittadini, diventando uno degli eventi più attesi, ma anche a livello nazionale ha saputo farsi fulcro dello shopping green di qualità.

Il centro storico della città emiliana trasformato con fiori, colori e profumi è un tesoro dove rifornirsi di erbe e piante per la stagione autunnale e colorare gli spazi interni ma anche esterni, per i mesi più freddi.Spesso si crede che solo la bella stagione sia destinata alle fioriture; nelle tappe autunnali delle “Piazze in Fiore”, è possibile constatare invece che sono tante le varietà di piante che smentiscono questa credenza.Saranno proprio gli esperti floricoltori, provenienti da tutta Italia, a consigliare nella scelta delle piante da acquistare e come curarle per mantenerle rigogliose tutto l’inverno.

Il ciclamino, ad esempio, una delle più diffuse piante invernali vive 4-5 anni e i suoi inconfondibili fiori sbocciano per tutta la stagione fredda, fino ad aprile.

Fra le tantissime tipologie vi saranno anche le Camelie, non a caso nominata la “regina dell'inverno” per l'abbondanza di fioritura anche nei periodi più freddi.

Piene di fascino e sempre apprezzatissime, le Orchidee saranno le vere protagoniste dell’edizione autunnale di Modena in Fiore. Dalle origini mitologiche, passando per le credenze medioevali che le ritenevano afrodisiache, queste piante attraggono specie per la loro bellezza. Si crede sia difficile da coltivare e mantenere in fioritura. Invece può crescere in qualsiasi luogo. Con le giuste cure potrà godere a lungo della fioritura, fino a oltre tre mesi e rifiorire di nuovo nella stagione successiva. A Modena si potranno acquistare anche orchidee rare e particolari come l’orchidea Theatro alta più di un metro, oltre due anni di cure amorevoli nelle serre unisce uno sviluppo impressionante di tanti strati di foglie e almeno tre rami colmi di fiori.

Tante anche le piante verdi, di origine tropicale, ultima tendenza del florovivaismo, apprezzatissime anche per gli appartamenti per rimanere a contatto con la natura e il verde anche in inverno, che, oltre a diventare elementi di design, donano molta soddisfazione visiva e necessitano di poche cure. La Calatea Sanderiana o quella Medallion, originarie dell’America del Sud, tra Argentina e Perù, con foglie dal margine liscio o lievemente ondulato spesso tendente al viola. E ancora la Alocasia Fridek e la Alocasia Zebrina, detta anche Orecchia d’elefante, sempreverde, originaria delle aree tropicali del Sud-est asiatico, che appartiene alla famiglia delle Araceae. Possiede bellissime foglie grandi ed ovali, di colore verde scuro e fusti elegantemente striati di giallo e di nero. Le grandi foglie, vanno lavate periodicamente con acqua sotto la doccia o con un panno umido.

Anche le begonie saranno di grande impatto, oltre alla ormai famosa begonia maculata, in esclusiva a Modena torna dalla Polinesia la Dinosauri begonia, che ricorda un rettile estinto, grazie alle sue foglie giganti pelose e bollose verdi dalle sfumature marroni e la begonia Rex dall’Himalaya, raggiunge grandi dimensioni ed è di colore verde, con un margine argentato e sfumature di colore viola.

Per chi cerca un’altra pianta da aggiungere alla collezione troverà il philodendron della foresta tropicale brasiliana, in tante varietà come il philodendro orange, philodendro monstera standleyana variegata, philodendro verrucoso.

Tipici di questo mese i settembrini, che fioriscono proprio in questo mese e fanno parte della vastissima famiglia degli Aster, originari del Nord America, le viole dai vari colori e l’erica spesso utilizzata per decorare balconi e giardini anche nella stagione più fredda. Si tratta di una pianta che produce un fiore molto piccolo, ma dal grande fascino. Essendo una pianta perenne, cresce in qualsiasi condizione climatica.

Bulbi da interrare in autunno, le tantissime varietà di perenni ornamentali che fioriscono da settembre a novembre ed anche per la prossima stagione, le piante mediterranee come cickas, ulivi, agrumi, fichi d’india, kenzie, azalee e rododendri e tantissime zucche colorate e assai ornamentali.

Per gli appassionati di cucina a Modena in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene grazie alle tante erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustosi piatti, o ai peperoncini in tante varietà e “piccantezze” e anche frutta di stagione come mere e pere e tanto altro ancora. Presenti anche aceri e piante di agrumi come limoni, arance, olivi e piante da fiore mediterranee.

Altra rarità ritorna uno dei rari produttori di piante carnivore che porterà a Modena in esclusiva specie rare e introvabili.

Infine Modena in Fiore ospiterà vari, tra i più importanti, produttori di piante grasse, succulenti, cactacee in Italia, in tantissime varietà e misure, in grado di soddisfare le richieste dei collezionisti come ricercate e da collezione come le adromiscus e le copiapoe.

La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, terriccio, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux, e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane: Focaccia genovese e farinata, birra, specialità pugliesi, liquirizia e dolci, specialità dalla Sardegna, il miele biologico, formaggi salumi e porchetta tipiche marchigiane, aceto balsamico di Modena, la vera birra artigianale.