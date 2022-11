I modenesi Deep Town Diva pubblicano il primo disco Royal Flus

Anticipato dai singoli Jager of Jager e Wind Back, Royal Flush è l'EP di debutto dei Deep Town Diva, in uscita venerdì 4 novembre 2022. Concepito in un periodo abbastanza lungo, l'EP vede nella propria tracklist cinque canzoni che sono la rappresentazione di ciò che ha formato la band e racchiudono tutte le loro principali influenze artistiche. I due brani di lancio in effetti avevano già fatto intravvedere la volontà del gruppo di mettere sul piatto tutta la propria palette sonora, passando dal divertimento scatenato e ad alta energia dell'heavy metal di Jager of Jager ai toni più cupi e riflessivi della power ballad Wind Back.

Troviamo così nel disco pezzi con atmosfere più thrash come Snake Bite, l'approccio più hard rock di Rising Star, ma anche una ballata blueseggiante quale Miles and Bullets, passando dal divertimento all'introspezione, dalla rabbia all'orgoglio cercando di dare sfogo a tutto quello che ha ispirato la prima parte del percorso musicale del gruppo. Nonostante le diversità dei generi di riferimento dei vari brani, c'è comunque una costante a fare da filo conduttore, che è il sound proprio dei Deep Town Diva. "I brani che compongono il disco sono le carte che abbiamo deciso di giocare per creare la nostra scala reale... una Royal Flush appunto", spiega la band con una metafora pokeristica, perché "nella vita, come nel poker, il rischio va affrontato!"

La band presenterà il disco al release show sabato 5 novembre all'Off di Modena

I Deep Town Diva nascono a Modena nell’inverno del 2018. Sono il risultato della passione comune dei quattro componenti Andrea Compagni (voce), Marco Rustici (chitarra), Matteo Rompianesi (basso) e Giacomo Fatalò (batteria) per i suoni distorti, i superalcolici e la voglia di creare qualcosa di nuovo. Graffianti e avvolgenti, i Deep Town Diva pubblicano il loro primo EP Royal Flush il 4 novembre 2022, registrato al PriStudio di Bologna (Roberto Priori), e anticipato dai singoli Jager of Jager e Wind Back usciti nei mesi precedenti.