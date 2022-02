Due modenesi in gara a Musicultura, il Festival della Canzone popolare e d’autore

Ci sono anche due artisti modenesi, una band e un solista, tra i nomi degli artisti ed artiste in gara nell’edizione 2022 di Musicultura, loro sono Moriel e Malvax.

Sono sessantuno in totale gli artisti selezionati a partire da una rosa iniziale di 1086 candidature, numero record di partecipazioni al celebre Festival della Canzone Popolare e d’Autore.

Tutti autori ed autrici delle loro canzoni accedono ora alle Audizioni Live del Concorso, in programma dal prossimo 24 febbraio e fino al 6 marzo ogni sera (con esclusione di lunedì 28 febbraio) al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con ingresso libero, e in diretta streaming nei canali social di Musicultura.

La Regione Emilia Romagna con ben 12 proposte conta il maggior numero di artisti che hanno superato le selezioni e sono stati convocati alle Audizioni live.

Chi sono gli artisti modenesi?

I Malvax nascono nel 2014 a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Nel 2015 la band inizia a scrivere inediti: dai primi brani, ispirati ai background Britpop e Pop-Rock inglese dei componenti (Oasis, Radiohead, Coldplay), troveranno col tempo sempre più familiarità con l’onda It-Pop e Indie-Pop italiano. Nel 2019 pubblicano il primo album “Niente di che”, prodotto da Marco Bertoni per Irma Records. Nell’estate 2019 vincono il contest “Road to the Mainstage” by Firestone & Radio Italia con il singolo “In fondo all’anima”, esibendosi negli studi di Radio Italia, in Piazza Duomo a Milano e all’HOME Festival a Venezia.

Nel 2020 i Malvax inaugurano un nuovo progetto, ancora una volta prodotto da Marco Bertoni, di cui fanno parte Esci Col Cane, Elefanti e Fotogenica, brano con cui vengono selezionati tra i 60 concorrenti per il 71° Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Nel 2021 pubblicano il singolo “Elefanti” e prendono parte alle fasi finali di diversi concorsi, tra cui 1MNext e Bologna musica d’autore, e per il secondo anno di fila rientrano tra le 45 migliori proposte del 72° Festival di Sanremo – sezione nuove proposte, con il singolo “ZANZARE”, singolo in uscita l’11 gennaio 2022 con Piuma dischi e distribuito da The Orchard.

Moriel è il progetto musicale, ma anche il percorso di crescita artistica e personale, del modenese Riccardo Moriello. Una ricerca stilistica costante e ben definita che mescola il lato più solare del pop radiofonico con il lato più cupo dell’elettronica europea, ad unirli il cantautorato italiano più colto da cui mutua sensibilità e ironia. Da sempre appassionato di cinema e cuori infranti, ha già pubblicato i primi brani Emma Stone e Salvami, quest’ultimo selezionato dalla cantante Alice per il lato B del 45 giri del suo singolo Dimmi di sì (progetto “Sonda Club” promosso dal Centro Musica di Modena). Il nuovo EP Segni Opposti è uscito questa primavera, anticipato dai singoli Non ci ripensi mai, Segni Opposti e Parlo Troppo.

Il concorso

Al termine delle Audizioni Live, la giuria di Musicultura selezionerà la rosa dei sedici finalisti, che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di maggio. Le loro canzoni comporranno inoltre il CD compilation della XXXIII edizione. Parallelamente le canzoni finaliste godranno di un’ampia diffusione radiofonica e il pubblico avrà modo di votarle per designare due degli otto vincitori. I restanti sei vincitori saranno espressi dalle scelte insindacabili del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, che nell’edizione in corso è composto da: Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, La Rappresentante di Lista, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Francesco Bianconi, Giorgia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro Veronesi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Gaetano Curreri, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Diego Bianchi, Teresa De Sio, Francesca Archibugi, Mariella Nava, Antonio Rezza, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Ron. Gli otto vincitori di Musicultura saranno protagonisti nel prossimo mese di giugno, con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali, delle serate di spettacolo finali del Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso,