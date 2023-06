“Montale è un classico”, nuovo itinerario musicale nei luoghi della bellezza

Una rassegna di musica classica per dare spazio a giovani musicisti provenienti da importanti istituti musicali della regione e valorizzare location di grande suggestione dal punto di vista naturale e architettonico. Venerdì 9 giugno inaugura “Montale è un classico”, ciclo di concerti organizzato da Rosso Tiepido e promosso dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con direzione artistica di Morgana Rudan e il contributo di Fondazione di Modena, nell'ambito di Coordinate Artistiche, che vedrà salire sul palco orchestrali provenienti dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli Modena, dal Conservatorio di Musica Arrigo Boito-Parma e dall'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti Peri-Murolo.

Il debutto sarà venerdì 9 giugno alle 21 al Parco Archeologico della Terramara con “Musica su Tela”, dove protagonista sarà il grande repertorio italiano dal Barocco al Novecento – da Donizetti a Mascagni, da Rossini a Vivaldi –, interpretato dal Trio Mirages (Claudia Piga al flauto, Marta Premoli al violoncello e Morgana Rudan all’arpa). Il 16 giugno alle 21 in Villa Berti c'è “Classica-Mente”, la fioritura del quartetto d’archi nel periodo Classico e le musiche di Mozart, Haydn e Cherubini, insieme al Quartetto Motus (Giulia Soli e Agnese Rava al violino, Dario Carrera alla viola e Margherita Curti al violoncello). Il 23 giugno alle 21 sempre in Villa Berti è in programma “Estratti Orchestrali”, musiche del repertorio orchestrale per quintetto con Verdi, Mahler e Dvorak tra gli altri, con il Quintetto Fedro composto da Emma Longo al flauto, Paolo Vivaldelli all'oboe, Davide Pellegri al clarinetto, Augusto Palumbo al fagotto e Lara Eccher al corno. Il 30 giugno al 21 la rassegna si sposta all'Agriturismo La Corte: al concerto “Note d’estate” sarà protagonista il Quartetto Chalumeau con Giovanna Melis, Letizia Cavallari e Marianunzia Visconti al clarinetto, Silvia Torri al clarinetto basso, che proporranno musiche di Rossini, Harvey e Piazzolla.

Il 2 luglio il gran finale sarà alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Montale, dove, grazie al contributo degli Amici della Musica di Modena, andrà in scena “Dal sacro alla danza. Viaggio attraverso la bellezza della musica”, con protagoniste Ilaria Prelaz al flauto e Ludovica Borsatti alla fisarmonica.