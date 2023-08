"Radici" e "Qualcosa di Personale", due mostre nella Bassa firmate da Roberta Mulinazzi

Doppio appuntamento per le mostre fotografiche di Roberta Mulinazzi, fotografa Mirandolese. Si terrà il 25 26 27 Agosto, presso la Sagra del Crocifisso a San Possidonio, in piazza Andreoli, "Qualcosa di Personale". Una raccolta di 35 scatti tra ritratto e Street photography. -"Qualcosa di Personale" è una selezione di immagini a cui tengo particolarmente - ci spiega - scatti dal 2009 ad oggi che racchiudono in se un emozione ed un ricordo particolare-

Il 26 27 Agosto, 1 2 3 settembre, invece, presso la Canonica di Mortizzuolo in occasione della Sagra, sarà esposta una mostra di scatti inediti, "Radici".

-"Radici" è un progetto nato di getto, una fotografia semplice dedicata a Mortizzuolo, in occasione della nuova Canonica, ricostruita dopo il sisma. Radici, sono le nostre nonne, i nostri piccoli negozi che ancora "resistono", gli artisti del posto, i nostri animali domestici. Insomma un viaggio in un piccolo paesello tra Mirandola e San Felice. -