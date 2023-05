Un viaggio letterario alla scoperta della Terra dei Motori

Forte dell’ormai acquisito richiamo in Italia ed all’estero, l’edizione 2023 di Motor Valley Fest non ha potuto esimersi di contemplare tra le sue numerose iniziative un importante appuntamento con la storia. Parliamo della presentazione del libro di Stefano Ferrari e Miria Burani “Motor Valley, viaggio nella terra dei motori” (edizioni Minerva) che si terrà oggi 13 maggio alle ore 11 nella centralissima Piazza Roma. Una cornice quanto mai consona alla pubblicazione che in virtù della sua esplicita prerogativa di rivolgersi a tutti gli amanti delle due e quattro ruote, non può che risultare una vera e propria guida alla conoscenza di un settore e di un territorio divenuto, nel corso del tempo, il suo ingegneristico laboratorio.

Di questo ed altro abbiamo discusso assieme a Stefano Ferrari, noto anchorman televisivo di TRC nonché apprezzato cronista del Corriere dello Sport-Stadio, giornale per il quale segue da molti anni, e con grande successo, l’avvincente mondo delle competizioni auto e moto.

Viaggio nella terra dei motori si evidenzia, sin a prima vista, per un’alta qualità giornalistica ed iconografica. Come è nato il suo progetto iniziale?

Dalla realizzazione del documentario Motor Valley che lo scorso anno ci ha impegnato in ben ventidue ore di interviste ai maggiori esponenti del comparto industriale. Uno sforzo volto a conoscere e a far conoscere una delle realtà più acclamate della nostra regione ma che, proprio per la mole della ricerca effettuata, ci ha costretti a completare sulla carta quanto non siamo stati in grado di fare in una sola ora e mezzo di filmato.

Proiettato, peraltro, in diverse città di primissimo piano, tra cui New York.

Sì, con estremo interesse da parte del pubblico, specie per l’approfondimento del tema in oggetto grazie alle testimonianze offerteci da numerosi personaggi famosi tra i quali Piero Ferrari, Santiago De Tomaso, Gian Carlo Minardi, Giampaolo Dallara nonché, in Inghilterra, da Stefano Domenicali e Jody Scheckter.

Il ritratto che emerge dal volume offre uno spettro di lettura molto ampio a cominciare dalle origini della produzione motoristica locale.

Nata, in particolare, dall’intraprendenza dei nostri agricoltori che per poter ovviare ad un lavoro spesso difficoltoso sono riusciti ad apportare nelle campagne una sensibile meccanizzazione. Alla base comunque dello sviluppo dell’attività attuale, hanno concorso anche altri fattori, in primo luogo l’affermazione delle Officine Reggiane che, in ragione del loro grande know how, hanno fornito parecchi tecnici specializzati ad aziende nascenti quali la Lamborghini e, in precedenza, alla Ferrari.

Un passo decisivo verso l’eccezionale trionfo oggi sotto gli occhi di tutti.

Testimoniato principalmente dai numeri. Al momento sono, infatti, circa 16500 le imprese che a vario titolo operano in questo ramo industriale. Imprese atte alla produzione componentistica e che impiegano circa 500 mila persone, sempre più coinvolte in una continua evoluzione tecnologica.

In quale direzione?

Essenzialmente nella direzione di una marcata crescita delle vetture elettriche che, pur essendo state prive di richieste fino al 2021, stanno assumendo una parte preponderante. In questo senso, la Maserati, con le sue Gran Turismo e Grecale, ha già dato un segnale tanto rilevante da far pensare che nei prossimi cinque anni saremo davanti ad una autentica rivoluzione.

Di cui Motor Valley Fest non può che essere un’ottima vetrina.

Una vetrina in grado di promuovere anche in futuro la forza di una produzione all’avanguardia a livello mondiale.