Sassuolo, lo Splash Museum si arricchisce di un nuovo murales

La scuola estiva per i bambini delle Primarie dell’I.C. Sassuolo3 Sud è terminata venerdì 10 settembre e ci ha regalato un nuovo murales all’esterno della scuola Primaria S.G Bosco, sede dello Splash Museum.

Il laboratorio di arte e scienze ha visto il coinvolgimento di 26 alunni provenienti da tutte le scuola Primarie dell’Istituto e l’aiuto dell’artista Carlo Moretti.

I bambini hanno imparato a conoscere la pittura naïf e gli artisti del Po. Questi naif partendo da Ligabue hanno generato una vera e propria scuola lungo le sponde del Po. La loro è pittura semplice e rappresenta la natura vivente o riposante, tutto molto adeguata all’arte senza grammatica dei bambini. Personaggi buffi, allegri e a lavoro. E proprio da quei luoghi è arrivato l’artista naif Carlo Moretti che ha aiutato i bambini nella realizzazione del murales che ora rallegra l’ingresso della scuola , un tempo grigia e triste per il colore del cemento.

Ora l’ingresso della scuola, che accoglie anche la panchina del poeta un’opera realizzata da Giuliano Galiotto, Carlo Moretti e le parole del poeta Sergio Camellini, è un tripudio di fiori e di colore.

I bambini sono andati via allegri e felice per aver contribuito a rendere più bella la scuola e soprattutto sono stati bene a scuola. Il progetto ha coinvolto tre docenti, l’esperta d’arte infantile Tina de Falco, Alessandra Montanini esperta d’integrazione e Roberta Cuoghi esperta in botanica.