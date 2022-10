Il Museo della Ceramica accreditato nel Sistema Museale Nazionale

Il Museo della Ceramica del Castello di Spezzano è stato accreditato dalla regione Emilia Romagna e inserito Sistema Museale Nazionale, secondo gli standard concordati a livello nazionale (Livelli uniformi di qualità), con il Ministero della Cultura.

Un centinaio di musei civici e privati dell’Emilia Romagna sono riusciti a superare l’iter di accreditamento della Regione, aperto da novembre 2021 a gennaio 2022, undici in provincia di Modena. Il Sistema Museale Nazionale punta a mettere in rete gli oltre 5 mila musei e luoghi della cultura italiani, per migliorarne la fruizione e l’accessibilità.

Un importante riconoscimento della qualità del Museo fioranese, diretto dalla dottoressa Stefania Spaggiari, che pur essendo gestito a livello comunale, raggiunge elevati livelli di qualità ed è apprezzato gli allestimenti multimediali a disposizione dei visitatori per vivere un’esperienza maggiormente immersiva. A cui, da sabato 22 ottobre, si aggiungerà il nuovo allestimento museale della Sala romana, che ospiterà l’ara votiva alla dea Minerva di Fogliano, in una vetrina interattiva con filmato didattico che racconta la storia dell’importante ritrovamento, il significato dell’ara, il culto di Minerva, associato alle Salse di Nirano.