Musica, danza, video: un percorso formativo per ragazzi al Centro Giovani

Musica, danza e video: il Comune di Maranello, in collaborazione con TILT Associazione Giovanile, organizza presso il Centro Giovani di Maranello in via Vignola 79 un percorso formativo gratuito dal titolo "Work-clip" rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

Un progetto inclusivo per adolescenti e ragazzi che introduce all'apprendimento di nuove competenze tecniche sviluppate in un ambiente stimolante e creativo a contatto con i professionisti delle discipline coinvolte. Il progetto si svolge tra novembre e dicembre al sabato pomeriggio e prevede incontri frontali e workshop di musica, danza, videomaking e un lavoro sul set con i professionisti del settore che porteranno alla realizzazione di un videoclip finale.

Uno spazio e un’occasione di aggregazione per andare incontro agli interessi dei giovani, apprendere a lavorare in squadra, approfondire la specificità dei lavori legati alle arti, l'utilizzo di software, realizzare un prodotto finito dall’ideazione alla produzione, approfondire nuove strade professionalizzanti divertendosi. Iscrizioni entro il 31 ottobre 2023, tutte le informazioni sul sito del Comune di Maranello.