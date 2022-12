Musica, il cinema e la letteratura: tutti gli appuntamenti alla Tenda

Spazia tra la musica, il cinema e la letteratura, con un approfondimento sulla figura di Pier Vittorio Tondelli, la programmazione settimanale della Tenda, dove prosegue con quattro appuntamenti la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Le iniziative sono a ingresso gratuito.

La settimana si apre con due appuntamenti curati dall’associazione Rosa Bianca. Mercoledì 14 dicembre alle ore 20.30 è in calendario, infatti, il concerto “Il coro Rosa Bianca e Psicantria cantano il Natale” con Simone Guaitoli (pianoforte) e Veronica Zampieri (direttore); Lillo Venezia presenta la serata. Sempre curata da Rosa Bianca, in collaborazione con Unimore, è l’appuntamento di giovedì 15, sempre alle 20.30, con la proiezione del film “Offside” (Jafar Panahi, 2006). La visione della pellicola, che utilizza il calcio per indagare sulle contraddizioni e i problemi dell’Iran contemporaneo, è preceduta da un dibattito in cui intervengono Maria Donata Panforti (docente di Diritto privato comparato a Unimore); Vincenzo Pacillo (docente di Diritto ecclesiastico e canonico e Direttore di Orfect - Osservatorio di Unimore sulla libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo); Maria Chiara Rioli (ricercatrice di Storia contemporanea a Unimore); Paola Rivetti (docente di Studi iraniani - Partecipazione e conflitto alla Dublin city university); Loris Vezzali (docente di Psicologia sociale di Unimore, progetto Unimore equality week).

Spazio invece alla musica e alla letteratura venerdì 16, alle 21, col secondo appuntamento della “Trilogia della Via Emilia” di SquiLibri, ovvero il collettivo di attori, narratori e musicisti che esplora la letteratura contemporanea proponendo reading in cui le letture di brani si alternano allo storytelling accompagnato da musica dal vivo. La serata intitolata “Storie di un libertino postmoderno” è dedicata allo scrittore reggiano Tondelli e fa seguito a quella di novembre su Gianni Celati e Luigi Ghirri, mentre il 20 gennaio il percorso si concluderà con l’ultima “tappa” incentrata su Antonio Delfini. Malgrado la scomparsa a soli 36 anni di Aids, Pier Vittorio Tondelli ha trasmesso sulla carta una tale carica vitale da risultare tuttora vibrante e seminale. La ricognizione sulla sua opera prende avvio dal suo libro d’esordio, “Altri libertini”, per arrivare fino a “Camere separate”, passando per “Pao Pao”, “Rimini”, “Un weekend postmoderno” e “Biglietti agli amici”. Il collettivo SquiLibri è composto da Stefania Delia Carnevali, Eleonora De Agostini, Claudio Luppi, Francesco Rossetti, Daniele Rossi e Luca Zirondoli.

Il programma settimanale della struttura di viale Monte Kosica si conclude con la musica live, sabato 17 alle 21, col jazz della rassegna “Arts&Jam” curata dall’associazione Muse e da JazzOff produzioni. In concerto si esibisce il Marco Frattini trio, in cui il batterista che dà il nome alla formazione è affiancato da due tra i maggiori esponenti della nuova impronta jazz italiana, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Claudio Vignali al pianoforte.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034808.