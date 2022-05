Si apre il sipario sui 450 alunni di "Insieme con la musica”: quattro serate per sette spettacoli

Il Teatro Tenda di Modena si prepara ad ospitare quattro serate per sette spettacoli musicali in cui protagonisti assoluti saranno i ragazzi di diverse scuole primarie e secondarie di primo grado della città che hanno partecipato a “Insieme con la musica”. Il progetto è realizzato da diversi Istituti comprensivi della città con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno del Settore Istruzione. Gli spettacoli si svolgeranno dal 23 al 26 maggio quando assisterà all’evento in programma alle 18.30 anche l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi.

Presentato in rete dall’Istituto Comprensivo 1 con gli Ic 7 e 9 e partner la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola, il progetto partito a marzo si è guadagnato un finanziamento del Miur di oltre 22mila euro nell’ambito del Piano Triennale delle Arti, risultando tra i 20 progetti presentati da scuole premiati a livello nazionale. Le risorse sono state investite per la formazione degli studenti e dei docenti, per l’acquisto di strumenti musicali e sono andati ad arricchire i laboratori delle scuole.

“Insieme con la musica” nasce dall’incontro tra letteratura, lettura espressiva e pratica musicale d’insieme con l’obiettivo di promuovere competenze musicali, artistiche, sociali, civiche attraverso la musica; sviluppare abilità espressive; arricchire il linguaggio sonoro degli studenti attraverso il canto, l’uso degli strumenti musicali, il ritmo; aumentare l’autostima e la conoscenza di sé.

Complessivamente ha coinvolto 450 alunni di 8 classi seconde di scuola secondaria di primo grado e 10 classi quarte e quinte di scuola primaria. La prossima settimana i ragazzi si esibiranno negli spettacoli di musica e teatro per la restituzione finale alle famiglie e al territorio di quanto fatto in questi mesi.

Ad aprire la settimana, lunedì 23 maggio sarà, alle 18.30, lo spettacolo di due classi della primaria Cittadella (Ic9) e alle 20.30 quello di altrettante classi della primaria Montecuccoli (Ic7). Martedì 24 il palco sarà tutto per la scuola primaria Giovanni XXIII (Ic1) che porterà in scena due spettacoli, alle 18.30 e alle 20.30 curati da diversi gruppi di classi, mentre mercoledì 25 alle 18.30 ad esibirsi saranno due classi della scuola media Guidotti (Ic7). Infine, giovedì 26 la scuola media Cavour dell’Ic1 porterà alla Tenda due spettacoli (alle ore 18.30 e alle 21.30) a cui parteciperanno in tutto sei classi.