Note di Notte 2022. Da giugno a settembre musica e spettacoli a Fiorano

Per l’estate 2022 l’appuntamento per appassionati di musica è come sempre al castello di Spezzano, con la rassegna “Note di Notte”, quest’anno organizzata dal Comitato ‘Fiorano in festa’, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, nell’ambito degli eventi del Sempre Maggio Fioranese.

Saranno dieci appuntamenti gli appuntamenti ad ingresso gratuito che ci accompagneranno da giugno a settembre, lungo tutta l’estate, con musica di qualità declinata in modi differenti e non solo. Infatti ci sarà anche una serata particolare, dedicata a ‘Il suono della cura’, martedì 9 agosto, con racconti emblematici di medicina e musica dall’800 a oggi.

Sarà una conversazione concerto con il dottor Pierdante Piccioni, già primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi, che racconterà la sua esperienza di perdita della memoria di 12 anni della sua vita a causa di un incidente automobilistico. Il suo libro ha ispirato la fiction tv di Rai1 ‘DOC - Nelle tue mani’, con Luca Argentero. Insieme a lui Marco Battaglia, chitarrista e musicologo, racconterà due icone pop dell’800, Niccolò Paganini e Gioachino Rossini attraverso alcuni brani originali suonati con una chitarra appartenuta a Giuseppe Mazzini.

La rassegna ‘Note di Notte’ parte domenica 19 giugno alle ore 21.15 con il premio ‘Via Emilia La strada dei cantautori’, concerto selezione per cantautori e giovani esordienti, ideato dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica per valorizzare i giovani artisti che sul piano musicale e poetico si ispirano al territorio.

L’ingresso a tutte le serate è gratuito, tranne per il concerto dei Thinderstiks di domenica 24 luglio, fino ad esaurimento posti.

In caso di meteo avverso, gli eventi si svolgono in Sala delle Vedute (99 posti) e l’accesso avverrà in ordine di arrivo.

Durante le serate sarà disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF.

Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 335 440372 (lunedì-sabato ore 10-13 e ore 16-18).

PROGRAMMA

domenica 19 giugno ore 21.15

Premio Via Emilia La strada dei cantautori

Concerto selezione per cantautori e giovani esordienti

Omaggio al testo e alla musica delle più indimenticabili canzoni della nostra storia musicale, a testimonianza della ricchezza culturale dell’Emilia-Romagna. Ideato dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica per valorizzare i giovani artisti che sul piano musicale e poetico si ispirano al territorio.



martedì 12 luglio ore 21

Gypsindanza

Il progetto nasce dall’incontro di Claudio Ughetti e Gio Stefani (Gypsinduo) con i due maestri ballerini Olimpia Lazzari e Walter Ivan Cabra.

Gypsinduo è la fusione di due anime musicali nomadi unite in uno spettacolo libero e vibrante; è dialogo, improvvisazione e personalità in piena libertà espressiva tramite il linguaggio universale della musica: una chitarra e una fisarmonica per lasciare traccia di originalità nella tradizione. Una piccola carovana in costante movimento spinta dalla curiosità e dalla ricerca di musica proveniente dal centro dell’umanità. I ballerini Olimpia Lazzari e Walter Ivan Cabra uniscono la loro esperienza con eleganza, dinamismo e ritmica mantenendo l’essenza e la naturalezza dei movimenti.

martedì 19 luglio ore 21

La buona novella unplugged

I Flexus intraprendono un viaggio inedito nel capolavoro di Fabrizio De André “La buona Novella”, ispirato ai Vangeli apocrifi, attraverso un’interpretazione originale ma rispettosa con gli approfondimenti storici del teologo Brunetto Salvarani.

I Flexus: Gianluca Magnani: voce, chitarre - Daniele Brignone: basso - Enrico Sartori, percussioni - Davide Vicari: sax, tastiere. Dialoga il teologo Brunetto Salvarani.



domenica 24 luglio ore 21

Concerto dei Thinderstiks

La band indie di Nottingham, UK, presenta un elegante pop orchestrale; con l’evento festeggia i 30 anni di carriera.

Evento a pagamento, biglietti su liveticket.it

Astoria Live con Comitato Fiorano in festa, presentato da Sada Cavi.

martedì 26 luglio ore 21

Best Before war feat. Red Clementine | Western Ballads

Silvia Nicoletti aka Red Clementine - voce, Giorgio Alfano - Mandolino e voce, Matteo "Scheggia" Bertaggia - Chitarre, Lucio Stefani - Violino, Andrea Cerè - Contrabbasso danno vita ad atmosfere a tinte folk, bluegrass e country, passando da Dolly Parton a Tom Paxton, da Doc Watson a Norman Blake.



martedì 2 agosto ore 21

Midnight Munch

Tiziano Chiapelli Quartet

Il Midnight Munch Projet Tiziano Chiapelli Quartet nasce dall'idea di dare il giusto spazio ad uno strumento come la fisarmonica che riesce in questo progetto a spaziare nei ritmi de fank, del jazz e del blues duettando con strumenti musicali gia' pienamente collaudati nel genere proposto, uscendone un connubio piacevole, vibrante che pervade l'animo.

Fisarmonica Tiziano Chiapelli; Carmelo Isgro' basse; Pino Bifano chitarra; Rino Di Pace batteria.



martedì 9 agosto ore 21

Il suono della cura

Racconti emblematici di medicina e musica dall’800 a oggi.

Conversazione concerto.

Racconto dell’esperienza di Pierdante Piccioni, già primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi, che perde la memoria di 12 anni della sua vita a causa di un incidente automobilistico e il cui libro ha ispirato la fiction tv di Rai1 “DOC - Nelle tue mani”, medical drama con Luca Argentero.

Marco Battaglia, chitarrista e musicologo, racconta due icone pop dell’800, Niccolò Paganini e Gioachino Rossini attraverso alcuni brani originali suonati con una chitarra appartenuta a Giuseppe Mazzini.



lunedì 15 agosto ore 21

Concerto di Ferragosto

Viaggio nella musica americana da Gershwin a Disney

Un percorso musicale che dai temi di “Un americano a Parigi”, trascrizione del poema sinfonico di Gershwin, arriva alle musiche dei cartoons Disney e altro.

Ensemble Nino Rota, direttore Adriano Taccini, arrangiamenti Mirco Bondi.

Associazione Musicale Nino Rota, Fiorano



sabato 10 settembre ore 21

Le grandi voci italiane

I grandi successi di Sanremo dal passato ad oggi.

Valeria Fabiano: voce

Andrea Adani: chitarra

Luca degli esposti: voce e basso

Mirko Pizzirani: percussioni

Associazione Culturale 2A



domenica 11 settembre ore 21

Le grandi voci italiane

Concerto di Filippo Graziani Trio

Omaggio al padre Ivan Graziani con i suoi grandi successi. Il trio riprende la formazione storica dei concerti di Ivan degli anni 80/90 passando dalle grandi ballate ai brani rock per un omaggio filologico e completo del mondo Graziani.

Associazione Culturale 2A