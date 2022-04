Musical di beneficenza “Come Giulietta e Romeo”, aperti i casting a Modena

"Come Giulietta e Romeo” il nuovo Musical che vedrà la luce nel 2023 nato da una idea originale dell’artista Marco Turano, cerca voci maschili e femminili e sarà possibile presentare la propria candidatura anche personalmente durante la Lambruscolonga di Modena del 6 maggio.

Un Musical che vuole raccontare i drammi e le difficoltà di oggi, facendo emergere l’amore in qualsiasi contesto storico, veicolando la celebre storia veronese. Una versione rivisitata della tragedia Shakespeariana, la storia dei due amanti più famosa del mondo riportata ai giorni nostri.

Spettacolo amatoriale con parte del ricavato in beneficenza. Si cercano candidati con buona estensione vocale,serietà e disponibilità per le prove che saranno indicativamente una volta alla settimana in orario serale da maggio a dicembre con pausa estiva. Per mandare la propria candidatura scrivere a comegiuliettaeromeo@gmail.com oppure è possibile presentarsi direttamente durante la Lambruscolonga di Modena in via Calle di Luca.