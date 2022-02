Grande successo di "A Natale Vignola ti premia!". Ultima giornata venerdì 4 febbraio

Si chiude venerdì 4 febbraio, per esaurimento del plafond come previsto dal Bando, l’iniziativa “A Natale Vignola ti premia!”.

L’Amministrazione e la Pro Loco di Vignola avevano già aggiunto altri 5mila euro ai 20mila euro previsti dal Bando. Anche questi ulteriori fondi stanno però andando ad esaurimento per cui, venerdì prossimo, sarà l’ultimo giorno in cui sarà possibile convertire in voucher gli scontrini degli acquisti fatti tra dicembre e gennaio nei negozi di Vignola.

“E’ stato un successo ancora maggiore rispetto a quello registrato nella prima edizione dell’iniziativa, lo scorso anno – conferma l’assessore al Commercio del Comune di Vignola Niccolò Pesci – Sono stati davvero tanti i cittadini che hanno scelto di fare i loro acquisti per le festività, ma anche per il periodo dei saldi nei negozi di vicinato di Vignola. Si è registrata anche una importante presenza di clienti provenienti da Modena e da Bologna, flussi peraltro già segnalati anche dall’analisi delle visite sul sito VisitVignola. Ringraziamo il personale della Pro Loco per la collaborazione e tutti i cittadini che hanno scelto la nostra città per i loro acquisti!”