"Nati per leggere" oltre trenta eventi per bambini nelle Terre dei Castelli

Nella Settimana nazionale “Nati per Leggere”, dal 18 al 26 novembre, istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini in concomitanza con la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'Unione Terre di Castelli vara la rassegna di letture animate “Ti regalo una storia – Nati per leggere nelle Terre dei Castelli” rivolta ai bambini in età 1-6 anni.

Il programma “Nati per leggere” è attivo in Italia dal 1999 ed è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). Il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Unione Terre di Castelli vi aderisce da vent’anni, con la collaborazione del gruppo di lettori Volontari NPL e dell’Unità Pediatrica di Cure Primarie del Distretto di Vignola, proponendo diverse iniziative che tendono a diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenerissima età.

Il motto scelto per quest’anno, attingendo ai “10 buoni motivi per leggere assieme ai nostri bambini e bambine” è: “Leggimi perché me ne ricorderò”.

Il messaggio deciso e universale è che ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa.

I libri sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto che “Nati per Leggere” vuole diffondere e garantire con il supporto delle biblioteche comunali.

Una imponente mole di studi nel campo delle neuroscienze e della psicologia dello sviluppo dimostra che la lettura condivisa in famiglia come abitudine fin dal primo anno di vita sostiene lo sviluppo del bambino, sia nella dimensione cognitiva che in quella socio-relazionale, e crea solide fondamenta per lo sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento. Ricerche italiane hanno dimostrato che a 4 anni di vita i bambini che hanno avuto questa opportunità hanno competenze superiori ai coetanei che non l’hanno avuta. E questo è stato riscontrato soprattutto nei bambini che provengono da famiglie in condizioni di svantaggio culturale o da famiglie migranti.

“Ti regalo una storia: nati per leggere nelle terre dei Castelli” è una rassegna di 33 appuntamenti di lettura per bambini in età 1-6 anni, che si realizzerà nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario, che riunisce in rete le biblioteche comunali di Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto, Savignano, Marano e Zocca, dal 18 novembre 2023 al 24 marzo 2024, con ingresso gratuito su prenotazione.