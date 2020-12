"Natività della Luce", un affascinante presepre in vetro alla Chiesa del Voto

E’ stato inaugurata oggi, 5 Dicembre 2020, “Natività nella luce”, che rimarrà presso la Chiesa del Voto in via Emilia Centro fino al 6 Gennaio 2021. Creata dalle mani dell’artista modenese Carlo Baldessari, l'opera si compone di sei suggestive opere illuminate, realizzate in 8 mesi utilizzando più di 7500 pezzi di vetro, tutti diversi tra loro, ma così uniti da rendere l’insieme perfettamente completo.

Carlo Baldessari crea opere e sculture con questa magica materia e si ripropone a Modena dopo dieci anni dall’inizio della carriera professionale e artistica con questo progetto, fortemente voluto da lui e da Modenamoremio, che vuole essere un punto di unione con la città, con i valori veri della vita, specie in un momento così difficile.

La Chiesa del Voto sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: venerdì 16.00-19.00, sabato, domenica e festivi 10.00-13.00 | 16.00-19.00. 25-26 Dicembre e 1° Gennaio apertura solo pomeridiana 16.00-19.00.

In occasione della giornata dell’Immacolata Concezione, l’8 Dicembre l’artista Carlo Baldessari sarà presente in Chiesa del Voto per condividere con il pubblico i dettagli più interessanti legati alla creazione dell’opera.

Gli ingressi all’interno della Chiesa sono contingentati nel rispetto delle normative vigenti e regolamentati dal personale presente.

Si ringrazia il Comune di Modena per il patrocinio all’iniziativa, Fondazione Iris Ceramica Group per l’importante sostegno e BPER Banca, da sempre vicina a Modenamoremio.