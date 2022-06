Il modenese NERO esce con un nuovo singolo: "Chiavi di casa"

A un anno di distanza da MC DONALD feat Pizzaboy Coco, il giovane talento modenese, NERO nome d'arte di Francesco Ruggeri torna con un nuovo singolo che si preannuncia come un tormentone estivo.

Prodotto da Alex Bagnoli e scritta insieme a Rory di Benedetto e Roberto Tornabene, uscirà il prossimo 24 giugno “CHIAVI DI CASA”.

Il singolo Chiavi di casa - come spiega l’artista che entro l’anno ha intenzione di pubblicare un intero album, espone il mio rapporto con la musica.

Nel corso della mia vita la música é sempre stata un centro emozionale che mi ha permesso di superare tantissimi dolori e disavventure.

“Chiavi di casa “racconta questo ultimo anno difficile e di come la continua battaglia tra me stesso e la musica mi ha portato a capire che ,nonostante questo sia un rapporto d’amore e odio e che senza di lei la mia vita non sarebbe uguale.

Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nel frattempo Nero continua le sue serate nei locali della provincia mentre nei prossimi mesi sarà sopratutto in riviera romagnola.