Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Formigli e Massini: in Piazza Roma tornano le "Notti ducali"

Due concerti con nomi straordinari della musica italiana come Paolo Fresu e Fiorella Mannoia e un live tra giornalismo e musica con Corrado Formigli e Stefano Massini danno vita alla seconda edizione di "Notti Ducali", la rassegna estiva che da lunedì 15 luglio propone tre appuntamenti, in tre serate consecutive, in Piazza Roma. "Notti Ducali" è promossa dall'amministrazione comunale e organizzata da Studio's con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.

La rassegna si aprirà lunedì 15 luglio con l'energetico Devil Quartet del trombettista Paolo Fresu che, con il chitarrista Bebo Ferra, il contrabbassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli porta sul palco "Impromptus", spettacolo che trasmette il meglio dell'immensa creatività di una formazione che riesce a divertirsi e far divertire il pubblico in modo straordinario.

Martedì 16 luglio è la volta del teatro civile di Corrado Formigli e Stefano Massini insieme in "Titanic, il pianeta affonda ma l'orchestrina continua a suonare", performance tra giornalismo, story telling e musica che porta l'attenzione sulla crisi climatica.

A chiudere le "Notti Ducali" mercoledì 17 luglio sarà Fiorella Mannoia che festeggia i settant'anni regalando al pubblico un grande concerto che ripercorre tutta la sua carriera, accompagnata da una band e da un'orchestra sinfonica.

"Anche quest'anno il Gruppo Hera fa parte della squadra di Notti Ducali, non solo dal punto di vista operativo - in relazione ai servizi che siamo chiamati a svolgere per permettere lo svolgimento della manifestazione - ma anche con un contributo che permetterà ai cittadini di godersi tre serate all'insegna della musica e della cultura nella splendida cornice di Piazza Roma, un luogo di cui ogni giorno ci prendiamo cura - il commento dell'area manager di Hera Davide Bigarelli -. Dare un servizio ai cittadini per Hera significa anche questo: offrire alle persone la possibilità di vivere gli spazi e di avere occasioni di divertimento, socialità, scambio culturale. Anche così, infatti, siamo certi si possa contribuire alla crescita dei territori che serviamo. Sarà un'estate ricca di appuntamenti per Modena ed Hera risponde sempre presente, perché garantire eventi di qualità come questo, che abbraccia tra l'altro una platea ampia, è ormai un servizio essenziale per la comunità come quelli che la multiutility eroga ogni giorno in gran parte della provincia”, la sua conclusione.

I biglietti saranno in vendita dalle 14 di martedì 21 maggio sui circuiti Ticket one, Boxer Ticket, Vivaticket. Per lo spettacolo di Formigli e Massini i biglietti partono da 10 euro; per il concerto di Fiorella Mannoia da 32 euro. Il concerto di Paolo Fresu è a ingresso libero e gratuito. Per tutti gli spettacoli i posti saranno a sedere. Per informazioni: Studio's, 059451646; studios@studiosonline.it.