Nuovo teatro delle Passioni: tutti gli appuntamenti della stagione 2023-24

#NuovoCieloNuovaTerra è la Stagione 23/24 di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale che si declina su 5 città (Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Bologna e Cesena) e 8 sale teatrali: un progetto che accoglie una vasta pluralità di linguaggi, stili, culture e generazioni, confermando il grande impegno di ERT nella produzione e coproduzione di spettacoli in sinergia con una fitta rete di artisti, teatri e istituzioni, per moltiplicare occasioni di ricerca intorno alla scena contemporanea. Dai grandi nomi del teatro italiano ai maestri del panorama internazionale, fino alle realtà emergenti in Italia e nel territorio.

La stagione a Modena

39 spettacoli di cui 15 produzioni, 9 coproduzioni, 15 ospitalità e, tra questi, 4 prime assolute e 1 debutto nazionale in scena da ottobre a maggio al Teatro Storchi e nella sala piccola del Nuovo Teatro delle Passioni.

Il 2 ottobre il Teatro Storchi apre con un appuntamento speciale e imperdibile: Umberto Orsini interpreta Luchino. Visconti secondo Testori, una biografia-racconto tra cinema e teatro dell’incontro tra due protagonisti della cultura del Novecento, che Orsini ha incrociato in importanti snodi della sua traiettoria artistica. Il cachet dell’artista sarà devoluto al Teatro di Lugo e l’incasso della serata all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna per la raccolta fondi “Alluvione Emilia-Romagna”.

Nella stagione 2023/2024 ERT / Teatro Nazionale torna ad abitare il Nuovo Teatro delle Passioni dopo tre anni di chiusura. Sono stati infatti ultimati i lavori di realizzazione della sala piccola, con una tribuna modulare che può accogliere fino a 140 posti, pensata per ospitare spettacoli, progetti site-specific, prove di artisti e compagnie e i corsi di Alta Formazione della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT. In estate è iniziato inoltre un ulteriore ciclo di lavori nel comparto dell’Ex-Amcm per la costruzione di una seconda sala da 236 posti.

Gli spettacoli al teatro delle Passioni

A inaugurare il Nuovo Teatro delle Passioni è il focus che ERT dedica a Giovanni Testori nel centenario della nascita. Oltre al già citato Luchino, con protagonista Umberto Orsini (2 ottobre, Teatro Storchi), il progetto si compone di due produzioni: Maddalene (da Giotto a Bacon), uno spettacolo di e con Valter Malosti, Lamberto Curtoni al violoncello e le musiche originali di Carlo Boccadoro, e Erodiàs + Mater strangosciàs, nuovo progetto a cura di Sandro Lombardi per Anna Della Rosa (produzione ERT con Compagnia Lombardi-Tiezzi e Centro Teatrale Santa Cristina).

Maddalene (dal 13 al 15 ottobre) è una singolare raccolta poetica, penetrante e istrionica, che svela, come scrive Valter Malosti, «il Testori parallelo, sublime, avventuroso ed emozionale critico d’arte»; una sorta anche di sunto – «strozzatissimo» dice Testori – di storia dell’arte, che accompagna il cammino della Maddalena nei secoli. Un percorso, che si dispiega attraverso il dialogo tra immagini e parole: da Duccio a Masaccio, da Giotto a Cézanne, da Beato Angelico a Caravaggio, da Raffaello a Rubens, da Botticelli a Tiziano, da Grünewald a Bacon. Il tema della figura della Maddalena è da sempre al centro dell’interesse di Testori. Su questa figura l‘editore Franco Maria Ricci costruì uno dei suoi libri d’arte, unici e pregiati, Maddalene, stampandolo in 5.000 esemplari numerati nel marzo 1989. Testori produsse le schede sulle singole opere: «schede-poematiche» o «schede-versicoli» come lui le chiamò, originali critiche in forma di poesia. I versi sono accompagnati e contrappuntati da una ventina di brevi suite originali per violoncello scritte nel corso degli anni dal compositore Carlo Boccadoro e a ogni occasione variate e implementate anche grazie al talento del violoncellista Lamberto Curtoni.

Sandro Lombardi, l’interprete storico dei Tre Lai di Giovanni Testori (Cleopatràs, Erodiàs e Mater strangosciàs), assistendo alla Cleopatràs diretta da Valter Malosti con Anna Della Rosa, ha provato il desiderio di consegnare all’attrice la sua interpretazione del secondo e terzo dei Lai, come fanno i grandi maestri del teatro orientale. Un passaggio di consegne artistiche nato da stima e affetto – un’iniziativa inedita nel contesto della scena italiana – a un’interprete che ha lavorato con alcuni fra i maggiori registi italiani e europei. Erodiàs + Mater Strangosciàs è in prima assoluta dal 17 al 29 ottobre.

Oltre al già citato Antonio e Cleopatra di Valter Malosti con Anna della Rosa (prima assoluta 10-14 gennaio, Teatro Storchi), altri sono gli spettacoli che mettono in scena e si confrontano con l’opera di William Shakespeare.

Tra questi, Giulietta e Romeo – stai leggero nel salto del regista e attore due volte Premio Ubu Roberto Latini, che sceglie Romeo e Giulietta per costruire un “concerto scenico” assembrando le uniche cinque scene della tragedia in cui i due protagonisti sono insieme, da soli. La pièce è pensata come un dittico: dal 31 ottobre al 5 novembre va in scena Giulietta, interpretata dallo stesso Latini; dal 7 al 12 novembre invece è la volta di Romeo, con Federica Carra. Il lavoro, in prima assoluta, è composto insieme al sound designer Gianluca Misiti, storico collaboratore di Latini. Una produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

A novembre, altri due sono gli spettacoli tratti dall’opera shakespeariana, entrambi di Teatro dei Venti, con cui ERT prosegue e rafforza la collaborazione: dal 16 al 19 Giulio Cesare e, dopo l’anteprima dello scorso maggio a Castelfranco Emilia, dal 23 al 26 la prima assoluta di Amleto. Entrambi gli spettacoli, che ERT realizza in coproduzione con Teatro dei Venti, sono parte di una trilogia dedicata a Shakespeare e prodotta nelle carceri di Castelfranco Emilia e Modena. Amleto segna il primo esperimento di professionalizzazione dei detenuti nell’ambito del progetto europeo AHOS All Hands On Stage, a cui aderiscono per 30 mesi organizzazioni e Istituti Penitenziari di 5 paesi (Italia, Germania, Polonia, Romania e Serbia) per coinvolgere i carcerati in processi di inserimento lavorativo nel settore tecnico dello spettacolo dal vivo.

Nell’ambito della rassegna di drammaturgia fisica Carne, il 30 novembre e l’1 dicembre va in scena il primo studio di How to perfectly hide della danzatrice e coreografa Chiara Taviani, che dal 2010 collabora con Balletto Civile e che ha fondato nel 2011 insieme a Carlo Massari la C&C Company.

Due performer, Loretta d’Antuono e Lorenzo De Simone, una coppia simbiotica, sono costantemente collegati al mondo esterno, sovraesposti e spogliati del proprio privato. Ispirandosi alla condizione contemporanea dell’iper-connessione, Taviani affronta così il bisogno di rintracciare uno spazio in cui volontariamente rintanarsi, per nascondersi dagli occhi esterni e riscoprire la propria essenza più autentica.

Dopo il successo al Kunstenfestivaldesarts di Bruxelles dello scorso giugno, dal 7 al 17 dicembre arriva alle Passioni la produzione ERT Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto, l’indagine teatrale di Kepler – 452 sul caso della GKN di Campi Bisenzio, che ha portato in scena gli operai della fabbrica. Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi hanno trascorso un intero autunno nello stabilimento, dormendo sulle brandine, partecipando ai picchetti, alle assemblee e alle manifestazioni. Hanno ascoltato e osservato nel tentativo di instaurare un dialogo fra il Il Capitale di Karl Marx e le vicende accadute alla GKN, e per costruire una connessione tra un grande classico della letteratura filosofica ed economica e il mondo contemporaneo.

La macchina comica – Laboratorio teatrale sulla comicità / Cantiere sono quattro serate all’insegna della risata che vedono protagonisti gli allievi del corso di Alta Formazione della Scuola Iolanda Gazzerro di ERT (Testo, corpo voce) guidati da Natalino Balasso e dall’attrice Marta Cortellazzo Wiel.

I partecipanti al workshop si alternano sul palco per smontare e ribaltare, attraverso i meccanismi della comicità, la tragedia e «tutto quell’apparato di retorica, ipocrisia, luoghi comuni e riflessi condizionati che la nostra esistenza ci ha insegnato a usare per nasconderci alla nostra natura», scrive Balasso. In occasione di San Silvestro, il 31 dicembre, al Teatro Storchi è in programma la serata conclusiva dal titolo La macchina comica (produzione ERT) con in scena lo stesso Balasso, l’attrice Marta Cortellazzo Wiel e gli allievi e le allieve del corso.

La regista Angela Ruozzi, dopo le date bolognesi nella scorsa stagione, torna a ERT dal 16 al 28 gennaio con 4.000 miglia, testo della drammaturga americana Amy Herzog, premiato con l’Obie Award come il miglior testo del circuito OFF Broadway nel 2011 e finalista al Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 2013.

Nel cuore della notte Leo si presenta alla porta dell’appartamento newyorkese di sua nonna Vera, interpretata da una straordinaria Lucia Zotti. Lei è un’anziana comunista che vive sola, lui un hippie contemporaneo, rientrato da un viaggio in bicicletta non terminato a causa di un tragico evento. A loro, creando ulteriore scompiglio, si aggiungerà la ex ragazza di Leo. Una coproduzione ERT con Centro Teatrale Mamimò.

Nanni Garella con la sua compagnia Arte e Salute riprende il suo ultimo spettacolo Porcile (13 – 25 febbraio), una delle tragedie in versi scritta da Pier Paolo Pasolini che si incentra sul peso delle colpe dei padri sul destino dei figli. Il regista Nanni Garella collabora in questa occasione per la prima volta con Balletto Civile e Michela Lucenti, costruendo insieme un’opera contemporanea che fonde regia e coreografia, movimento e recitazione. Una produzione ERT parte del progetto Come devi immaginarmi dedicato a Pasolini.

Dal 29 febbraio al 3 marzo la stagione del Teatro delle Passioni prosegue con Massimiliano Civica, direttore del Teatro Metastasio di Prato, regista, che porta in scena Giorni felici di Samuel Beckett, con protagonisti Roberto Abbiati e Monica Demuru. L’opera beckettiana conduce in una banale quotidianità che fa emergere una condizione esistenziale, quel peso sul petto che porta l’essere umano a ricercare un contatto con l’altro per sentirsi meno soli. Il vivace monologare della protagonista Winnie è per Civica «un tentativo di dialogo, la struggente “nostalgia” e il “sogno” di un parlarsi; un apparente ininterrotto monologo interiore che è, in realtà, un disperato cercare, a tentoni e alla cieca, la parola giusta per incontrare l’altro».

Dopo il debutto a Castelfranco Emilia, dal 5 al 10 marzo arriva alle Passioni Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro di Emanuele Aldrovandi, autore di opere tradotte in 10 lingue e regista per il teatro e il cinema (di recente Premio Hystrio 2023 alla drammaturgia e Nastro d’argento 2021 con il cortometraggio Bataclan). Lo spettacolo ha come protagonista una madre che vuole aiutare la figlia di sette anni a diventare un’artista e per farlo è disposta a tutto. Una riflessione sul rapporto fra felicità e realizzazione personale. Una coproduzione ERT con Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Teatro Carcano.

Ermanna Montanari, attrice e autrice, Stefano Ricci, pittore e illustratore, Daniele Roccato, compositore e contrabbassista solista: tre grandi artisti dallo stile inconfondibile si sono incontrati per creare MADRE, in scena dal 19 al 24 marzo. Una Madre è finita in un pozzo, il Figlio cerca di tirarla fuori: un’allegoria della Madre Terra, letalmente avvelenata dall’umanità. A partire dalla drammaturgia scritta per loro da Marco Martinelli, si confrontano sul palco intrecciando gli onirici disegni eseguiti dal vivo da Ricci, le magmatiche sonorità vocali di Montanari – che dà voce sia al Figlio che alla Madre protagonisti del testo – e le dolci e lancinanti note del contrabbasso di Roccato. Ermanna Montanari con questo spettacolo è nella terna finalista del Premio Le Maschere del Teatro italiano 2023 relativa al Miglior Monologo della Stagione 22/23, che sarà consegnato il 7 settembre presso il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Fathers. Progetto Hearth, dal 5 al 7 aprile, nasce dalla collaborazione di tre interpreti under 20, Ana Baldoni Rodrigues, Confident Frank, protagonista anche di Davidson, e Seit Kibja, che si sono incontrati in occasione dei laboratori sul territorio condotti da Balletto Civile. Il progetto, parte della rassegna Carne, prevede l’affiancamento artistico di Balletto Civile ai giovanissimi artisti per questo loro primo esperimento di creazione collettiva. Lo spettacolo, prodotto da ERT, riflette sui dilemmi e le sfide di una generazione che vorrebbe riscattare i sacrifici compiuti dai propri padri.

L’ultimo spettacolo della stagione ERT alle Passioni è dal 12 al 21 aprile: Se ci fosse luce, testo e regia di Francesca Garolla, autrice attiva in Italia e in Francia. «Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo», scriveva Aldo Moro a sua moglie durante i giorni del sequestro, poco prima di morire. A partire dalla famosa telefonata del 9 maggio 1978 in cui Valerio Morucci, esponente delle Brigate Rosse e “responsabile della logistica” del rapimento di Aldo Moro, comunica all’avvocato Francesco Tritto la morte del Presidente della DC, Garolla analizza le conseguenze della storia collettiva sul singolo individuo e sul futuro. Una produzione ERT con LAC – Lugano Arte e Cultura.

Informazio e biglietti

Via Peretti 9 - Modena

