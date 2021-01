Ambiente e sostenibilità, a Formigine torna "Oh my green!"

E’ sui blocchi di partenza la nuova edizione di “Oh my green!”, la kermesse dedicata al mondo della natura e promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Formigine, in collaborazione con il Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) di Villa Gandini. Tra le proposte, rivolte a bambini e famiglie in base ai diversi gruppi di età, anche molte attività all’aperto per ampliare la proposta formativa nel rispetto dei protocolli anti-contagio e delle normative vigenti, con l’obiettivo di vivere insieme esperienze ed emozioni che possano promuovere comportamenti più consapevoli e rispettosi nei confronti dell’ambiente.

Tra le tante novità i giochi dedicati alla fascia di età 11-14 anni “Mille e una cosa da scoprire” e “Orienteering al parco”: nel primo - in programma sabato 23 gennaio a Casinalbo e sabato 30 a Corlo, sempre dalle 15 alle 17 - i ragazzi potranno cercare elementi naturali e verità scientifiche partendo da una strana lista della spesa, mentre tutti i sabati di febbraio si potrà mettere in gioco la propria capacità di orientamento armati solo di mappa, bussola e strategia.

Prima di questi però spazio ai più piccoli: si parte martedì 19 gennaio alle ore 16.30 presso Villa Gandini con il primo appuntamento “Un giorno da…meteorologo”, laboratorio scientifico per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni, per scoprire insieme come funziona il clima. L’appuntamento si replicherà martedì 2 e 6 febbraio rispettivamente con “Un giorno da...paleontologo” e “Un giorno da...faunista” per continuare ad osservare e scoprire il mondo che ci circonda. Martedì 26 gennaio sarà invece il turno de “Il tavolo della natura”, laboratorio sensoriale e creativo per i bambini dai 3 ai 5 anni, per giocare insieme con i reperti naturali.

Gli eventi proseguiranno sino al 27 febbraio e tutte le iniziative sono gratuite. Iscrizione obbligatoria per un massimo di 25 partecipanti, per i quali è possibile prenotarsi al numero di telefono 3805889716, scrivendo a ceasformigine@lalumaca.org o attraverso l’home page del sito www.comune.formigine.mo.it.