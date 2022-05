Oltre 40 manifesti motivazionali addobbano Mirandola

Più di 40 i manifesti motivazionali affissi in bacheche e spazi in disuso del centro storico e delle frazioni mirandolesi, tutti a firma di Enrica Mannari, artista e designer livornese protagonista di MIGCA 2022, Mirandola Galleria a Cielo Aperto. Il suo progetto #motivarte scelto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mirandola, verte su di una campagna di comunicazione visiva con manifesti caratterizzati da varie frasi declinate in pensieri positivi, i quali possano innescare condotte probe e virtuose, scopo ultimo dell’iniziativa. I manifesti della Mannari, tiene a precisare l’Amministrazione comunale non pubblicizzano nulla, sono semplici messaggi motivazionali che possono fare riflettere e rincuorare chiunque si imbatta in loro per le vie della città.

L’affissione dei manifesti iniziata nei giorni scorsi sta proseguendo e continuerà nelle prossime settimane e lungo vie, strade e piazze del territorio.

“Sono felice ed onorata di essere stata contattata dal Comune di Mirandola, una realtà importante segnata dal sisma, dove gli spazi urbani trasmettono emozioni e dove credo le mie illustrazioni potranno portare sensazioni positive – ha dichiarato l’artista livornese in merito al suo progetto, legato alla Città di Mirandola - in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, sono convinta che portare ottimismo e speranza sia veramente necessario. E, le immagini, hanno da sempre la forza di farlo. Del resto il progetto nasce proprio durante il lockdown, spontaneamente, ed oggi è messo a disposizione in forma gratuita ai comuni italiani, incluso Mirandola”.

L’affissione di queste grafiche per tutta la città vuole essere una sorta di abbraccio ai mirandolesi e non solo, in un periodo ancora complesso fa sapere l’Amministrazione comunale per contribuire a sollevare gli animi e dare una speranza dopo il covid e dopo le tante situazioni di isolamento vissute dalla comunità, condividendo immagini e pensieri positivi con tutti i cittadini mirandolesi.

Enrica Mannari

Enrica Mannari, 42 anni, livornese, dopo una carriera nel mondo della grafica ha deciso di mollare (quasi) tutto e tornare alla sua prima e più grande passione: il disegno. Crea e vende illustrazioni personalizzate per oggetti, abbigliamento e non solo. Il progetto #motivarte dedicato alla bellezza nelle piazze italiane esprime questa passione. Gratuita, condivisa e virale, tanto negli spazi reali quanto virtuali. Un numero su tutti è indicativo del suo successo: il suo profilo Instagram, infatti, registra 142mila follower in costante crescita.