E' online “Visit Sassuolo” il sito turistico ufficiale della città

È on line, completamente rinnovato nei contenuti e nella filosofia, “Visit Sassuolo” il sito turistico ufficiale del Comune di Sassuolo realizzato, nell’ambito del progetto “Sassuolo 3.0” da Linea Radio Multimedia e Pro Loco Sassuolo.

Un portale accattivante, nella grafica e nelle immagini, facilmente intuitivo e diviso in sei parti: “Arte e Cultura”, “Natura e percorsi”, “Territorio”, “Terra di Sapori”, “Ceramicland” ed “Eventi”, con la parte dedicata al turista che decide di fermarsi più di una giornata con le indicazioni “Dove dormire”.

“E’ stato un enorme lavoro di catalogazione di luoghi, bellezze ed attrazioni – afferma l’Assessore al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – che grazie alla collaborazione di Arianna Salsi, Beatrice Sita, Eleonora Oliva, Paolo Meglioli, i quattro ragazzi del Servizio Civile Universale coordinati di Francesca Boni, Fabrizio Gherardi di Linea Radio Multimedia ha potuto trasformare in un portale moderno, accattivante ma soprattutto completo che punta ad essere il punto di riferimento ufficiale per il turismo in città”.