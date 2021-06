Open Air, l’estate al Parco della Resistenza tra attività e sport all'aperto

Al Parco della Resistenza di Soliera (via Arginetto) prende il via “Estate Open Air”, un cartellone di attività dedicate a bambini e ragazzi, e spettacoli rivolti ad un pubblico di tutte le età, comprese le serate della Festa del Racconto. Da martedì a venerdì, tutti i pomeriggi la ludoteca Ludò e lo spazio giovani Reset organizzano le loro attività al centro del parco, intorno a una casetta di legno. Lì accanto, un palco ospita una serie di spettacoli, fino a metà luglio. Il primo appuntamento è per martedì 8 giugno alle ore 18 con “Fiabe da mangiare”, proposto dalla Compagnia teatrale Le Strologhe (da 3 anni in su).

La ludoteca Ludò prevede anche due attività extra: l’uscita in Fattoria didattica il 15 giugno, e una caccia al tesoro fra gli alberi il 24 giugno.

Lo Spazio Giovani Reset prevede per i ragazzi tornei di ping pong, bigliardino, beach volley, calcetto, due uscite in canoa (10 giugno e 7 luglio), giornate in piscina, due biciclettate sull’argine e cena insieme (17 giugno e 15 luglio), gite a Lido di Spina (30 giugno) e al Parco Avventura Cerwood (22 luglio).

Quanto agli spettacoli, l’ingresso è gratuito ma la prenotazione obbligatoria, per garantire la sicurezza di tutti. La prenotazione si può fare online. Sarà possibile iscriversi direttamente sul luogo dell’evento salva disponibilità di posti.