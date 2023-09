Pagine d'aria, dalla forza del gesto all'origine della parola

Quantunque già in diverse edizioni il Festival Filosofia abbia riservato al suo vasto pubblico proposte di acclarata importanza, l’argomento al centro del dibattito in programma quest’anno non può non accentuare ancor più la curiosità generale per il forte contrasto con il dominante uso mediatico dell’immagine. La scelta di improntare il fitto cartellone di mostre, spettacoli e lezioni magistrali sul valore della “Parola” risulta, infatti, quanto mai in controtendenza specie se rapportato al mondo dell’arte che sulla rappresentazione sia astratta che figurativa ha sempre basato le proprie prerogative.

In tale contesto uno degli appuntamenti di maggior spicco che avranno luogo nella tre giorni di Modena, Carpi e Sassuolo dal 15 al 17 settembre, vedrà protagonista il linguaggio dei segni, oggi conosciuto con l’acronimo LIS. A proporcelo in una chiave per tanti versi originale è l’ideatrice Maria Teresa Mori a lungo titolare della Galleria ArteSì della quale continua a seguire il percorso tracciato con la creazione di eventi estremamente innovativi come, nello specifico, l’ormai prossimo “Pagine d’Aria”.

Per una persona impegnata ad organizzare e promuovere mostre legate in particolare alla dimensione pittorica o, in ogni caso, di chiaro impatto visivo, cimentarsi nel bistrattato universo della parola può apparire, signora Mori, una sfida di non poco conto.

Che comunque ho affrontato con grande entusiasmo sin dal 2022, da quando cioè il comitato scientifico del Festival ha diramato l’attuale tema della kermesse da cui ho preso spunto per il mio progetto.

Volto a ripercorrere l’origine della comunicazione.

Sì stabilendo un preciso parallelismo tra l’odierno linguaggio dei segni e quello dei primi uomini sulla terra, del tutto incapaci di articolare i dialoghi con le parole. Per dare corpo alla mia intuizione mi sono perciò avvalsa, da una parte, della modalità espressiva LIS e dall’altra della collaborazione della fotografa Alessandra Calò, tramite la quale ho potuto conoscere Giuseppe Giuranna, uno dei migliori esponenti della visual vernacular art internazionale.

Disciplina creativa, forse, non da tutti conosciuta. In cosa consiste?

Si tratta di una forma cinematografica derivante dalla lingua dei segni e che fa parte della cultura sorda. Inventata nel 1960 dall’attore statunitense Bernard Bragg è poi proseguita in Francia per merito di Simon Attia e in Italia da Nicola Della Maggiora e dallo stesso Giuranna, che pur essendo residente ora a Berlino non ha esitato a garantirci la propria partecipazione.

Una presenza, immaginiamo, di rilevanza strategica.

Non priva però di complicazioni considerando la distanza fisica e soprattutto la non indifferente necessità di tradurre il codice LIS tedesco utilizzato dal visual vernacular in quello italiano, contraddistinto al pari di ogni altro idioma di questo tipo da specifiche regole nazionali. Ciononostante, grazie all’abilità gestuale dell’artista siamo riusciti ad esemplificare in un apposito filmato il concetto portante della comunicazione non verbale a cui Alessandra Calò ha contribuito a donare notevole spessore addentrandosi, per contro, sulla sponda opposta dell’incomunicabilità attraverso i vari frame estratti dal girato con una tecnica di assoluto prestigio.

Che, assieme al video, avremo modo di vedere nel corso del Festival.

Non solo. Durante la presentazione che si terrà sabato 16 settembre alle ore 17,30 presso la sala del Leccio adiacente la chiesa di San Paolo in via Selmi, sarà presente oltre alla critica Cristina Muccioli, autrice del concept artistico, un traduttore della lingua dei segni e Nicola Della Maggiora, noto a milioni di telespettatori per aver interpretato a Sanremo l’ultimo successo di Marco Mengoni.