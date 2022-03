Palazzo Ducale: tornano le visite gratuite nelle prime domeniche del mese

È stata ripristinata, infatti, a partire già da domenica prossima 3 aprile, l’opportunità di visitare Palazzo Ducale di Sassuolo gratuitamente ogni prima domenica del mese, naturalmente seguendo gli orari consueti: dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura.



L'accesso ai gruppi è consentito con numero massimo di 25 persone per gruppo, purché vengano rispettate le distanze di sicurezza; i gruppi vengono gestiti dal personale di accoglienza e vigilanza, invitando il capogruppo a modulare il percorso di visita secondo le disposizioni che sono state individuate per rispettare per ogni sala i criteri di sicurezza.



Si ricorda che è disponibile per i dispositivi Apple (download dall'App Store) e Android (da Google Play) l'applicazione "Palazzo Ducale di Sassuolo" con differenti percorsi audio guidati; presso la Biglietteria del Palazzo Ducale, per coloro che ne fossero sprovvisti, è possibile l'acquisto degli auricolari al costo di 1 euro.



Prenotazioni per i gruppi: Biglietteria di Palazzo Ducale tel. 389 2673365 (da martedì a domenica dalle 10 alle 17).



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito delle Gallerie Estensi, pagina dedicata a Palazzo Ducale