Il due modenese Palumbo-Guarnieri si esibirà al Parlamento Europeo

Grande soddisfazione ed entusiasmo per il prestigioso invito rivolto al giovane duo modenese composto da Eugenio Palumbo e Roberto Guarnieri ad esibirsi presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. L'evento musicale avrà luogo il 31 maggio 2023 all'interno della rassegna organizzata nel Citizens’ Garden per celebrare la diversità culturale e promuovere l'arte europea. Il duo mandolino e chitarra Palumbo-Guarnieri è noto per la promozione dell’inesplorato repertorio a pizzico, spaziando dalle composizioni storiche a quelle contemporanee.

Il loro virtuosismo e la loro capacità espressiva ha conquistato il pubblico in numerose occasioni, suscitando ammirazione e plauso sia in patria che all'estero. L'invito a suonare presso il Parlamento Europeo è un ulteriore riconoscimento del valore artistico del Duo Palumbo-Guarnieri e della loro capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica. Questa incredibile opportunità si è realizzata grazie alla segnalazione del M°Claudio Piastra, chitarrista di fama internazionale e docente presso il Conservatorio Peri di Reggio Emilia.

Eugenio Palumbo e Roberto Guarnieri, entrambi originari di Modena, sono orgogliosi di rappresentare la loro città natale in questa prestigiosa occasione. La loro musica incarna l'essenza dell'arte italiana e riflette l'amore e la dedizione che hanno per la loro professione. Il Duo Palumbo-Guarnieri si prepara con entusiasmo per questa eccezionale esibizione, che rappresenterà un'opportunità unica per diffondere la cultura e l'eccellenza musicale italiana a livello europeo.