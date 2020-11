La Pimpa diventa digitale grazie ad una collaborazione tra Panini e una startup francese

Pimpa sbarca nel Luniistore della Fabbrica delle Storie di Lunii, grazie alla collaborazione tra la casa editrice Franco Cosimo Panini, che pubblica i libri di Pimpa dal 1994, e la startup tech di giochi per bambini. Pimpa, la cagnolina a pois rossi creata da Francesco Tullio-Altan, è la spensierata compagna di giochi di tanti piccoli lettori che da oggi potranno divertirsi ad ascoltare le sue avventure più belle in ogni momento, attraverso un giocattolo speciale.

Dodici tra le più entusiasmanti storie scritte da Altan, diventano parte della raccolta Le avventure di Pimpa. Francesca Vettori, l'inconfondibile doppiatrice di Pimpa nei cartoni animati, darà voce all’immersiva narrazione. I bambini potranno così vivere una meravigliosa esperienza entrando in maniera inedita nel mondo della loro beniamina attraverso un giocattolo che permetterà loro di interagire direttamente con il racconto e di comporre diverse trame scegliendo il personaggio, l’ambientazione ed altri elementi che caratterizzano le storie.

Direttamente dal Luniistore, i genitori potranno scaricare tutte le avventure di Pimpa e di tanti altri personaggi per dare modo ai bambini di sfogare la fantasia attraverso un gioco senza onde e schermo.

La partnership tra Lunii e Franco Cosimo Panini Editore

“La collaborazione tra Franco Cosimo Panini, la casa editrice di Pimpa, e Lunii si fonda sulla condivisione di valori comuni, sul rispetto per l’infanzia e la convinzione che le storie siano indispensabili per la crescita serena del bambino.” dice l’editore Teresa Panini.

“La Pimpa è un personaggio straordinario e le sue avventure sembrano perfette per stimolare l’immaginazione, La Fabbrica delle Storie è uno strumento ideale per poterle vivere diventando parte delle stesse!” - afferma Lorenzo Asuni Communications Manager di Lunii.

La Fabbrica delle Storie e il Luniistore La Fabbrica delle Storie, creata dalla startup francese Lunii, è ideale per i bambini dai tre anni in su. Il dispositivo crea l’interazione di cui il bambino ha bisogno, stimolando la fantasia e la creatività dei più piccoli sfruttando la sua tecnologia senza schermo e senza onde elettromagnetiche. La Fabbrica delle Storie aiuta il bambino a sviluppare la memoria uditiva, ad l’immaginario, la cultura e il proprio vocabolario. I racconti sono disponibili in 7 diverse lingue, aiutando i bambini nel primo approccio con idiomi stranieri. Inoltre, attraverso il Luniistore, i genitori potranno scaricare nuove storie e nuovi personaggi, divise in diverse categorie e raggruppate per fasce d'età.