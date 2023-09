Al Parco della Terramara di Montale parte la stagione autunnale con tanti appuntamenti

Al Parco archeologico della Terramara di Montale si apre domenica 10 settembre la nuova stagione autunnale di visite e laboratori che quest’anno, per la prima volta, si prolunga di un mese continuando fino a tutto novembre, con quattro giornate di apertura in più in una nuova formula che alterna visite guidate e laboratori.

Il Parco della Terramara è uno speciale museo all’aperto, aperto al pubblico la domenica e i giorni festivi, in cui si possono osservare le tracce di un tipico villaggio dell’Emilia dell’età del bronzo, 3.500 anni fa. Si può entrare, infatti, nelle case ricostruite sulla base degli scavi archeologici, assistere a dimostrazioni delle antiche tecniche artigianali, incontrare i ricercatori e partecipare a laboratori a tema pensati in particolare per bambine e bambini.

La riapertura di domenica 10 settembre è dedicata alle tecniche di lavorazione della pelle animale e ai numerosi utilizzi che ne facevano gli abitanti della terramara, con un laboratorio creativo dedicato a bambini e bambine dai 6 anni.

Il programma di settembre prosegue domenica 17 con uno speciale appuntamento dedicato all’ambiente al tempo delle terramare realizzato in collaborazione con le archeobotaniche del laboratorio di Palinologia e Paleobotanica di UniMoRe che attraverso le analisi di carboni, semi, frutti e pollini recuperati dagli scavi hanno ricostruito l’ambiente del passato. E grazie a un laboratorio di setacciatura della terra, i più giovani potranno identificare e classificare i semi delle piante coltivate 3.500 anni fa. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 24 settembre, l’ingresso è gratuito e spetta agli archeologi del Museo Civico di Modena raccontare come nelle terramare come il “vasaio” possedesse l’arte in grado di passare dall’argilla alla ceramica, con dimostrazioni di foggiatura di vasi con le tecniche a cercine e a stampo e un laboratorio per bambini per sperimentare la modellazione dell’argilla.

Il programma prosegue a ottobre e novembre, con ingresso gratuito ogni prima domenica del mese e con eventi da non perdere tra cui si ricordano “Arco al Parco” per fare vere prove di tiro con l’arco in compagnia degli arcieri dell’associazione San Galgano di Formigine, “Archeologi per un giorno!” per sperimentare uno scavo archeologico con tutta la famiglia, e in occasione di Halloween “Armi scheletri e altre storie” con l’antropologo in carne e ossa Claudio Cavazzuti di UniBo per scoprire abitudini di vita e rituali funerari ricostruiti sulla base delle indagini archeologiche condotte in villaggi e necropoli dell’età del bronzo.

Nelle domeniche di novembre visite guidate e laboratori interattivi si alterneranno secondo un programma e con orari che saranno disponibili da ottobre.

Il Parco archeologico della Terramara si trova in via Vandelli a Montale Rangone. È aperto la domenica e i festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19. Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti senza obbligo di prenotazione, ma si consiglia di verificare la disponibilità oraria soprattutto in caso di gratuità.

Per informazioni e prenotazioni: 335 8136948 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì); 059 532020 (negli orari di apertura del Parco); museo@parcomontale.it; online tramite la App ioPrenoto. I laboratori sono consigliati per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni. Il biglietto di ingresso costa 7 euro (ridotto 5 euro), l’ingresso è gratuito fino ai 5 e oltre i 65 anni. È prevista una riduzione del 50 per cento sul biglietto per chi è in possesso della Fidelity card del Parco.

La visita al Parco di Montale comprende un percorso guidato all'area archeologica e alle ricostruzioni della terramara a cui si associano dimostrazioni per tutti e laboratori tematici per bambini e famiglie. In caso di forte maltempo il programma potrebbe subire variazioni. Il programma completo è disponibile sul sito del Parco (www.parcomontale.it) e sui social Fb e Instagram parcomontale.