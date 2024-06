Alla scoperta delle vie dei partigiani per gli 80 anni della Repubblica di Montefiorino

Giovedì 13 giugno un gruppo di camminatori partirà da Magreta, per fare memoria degli 80 anni della Repubblica di Montefiorino, la prima zona liberata dai fascisti e dai nazisti proprio a metà giugno del 1944. Sabato 15 giugno si aggiungerà un gruppo di ciclisti che sempre da Magreta raggiungerà Montefiorino.

Il percorso a piedi si articola in quattro tappe, dalla pianura alla montagna, nei luoghi dove le formazioni partigiane operarono fra il 1943 e il 1945, in quella che è stata definita la culla della Resistenza modenese: le valli del Secchia e del Dragone. Il percorso parte da Magreta, paese natale di Ermanno Gorrieri e ripercorre circostanze ed episodi desunti principalmente dal suo libro ‘La Repubblica di Montefiorino’, pubblicato per la prima volta nel 1966.

Nella prima tappa incontreremo i vari modi con cui si sono formati i gruppi partigiani, dal gruppo dei Magretesi di Gorrieri, ai sassolesi di Norma Barbolini, agli ufficiali del Regio Esercito che resistettero alla occupazione del Palazzo Ducale sempre a Sassuolo, ai giovani che per evitare l’arruolamento nell’esercito fascista si rifugiarono in montagna. Arriveremo quindi a Castellarano dove ripercorreremo gli episodi della Resistenza del luogo.

Nella seconda tappa da Castellarano raggiungeremo Saltino, rievocando i tanti episodi che si sono verificati lungo il Secchia, i rastrellamenti, gli scontri, le staffette, la ritirata dei tedeschi, passeremo dal cippo dedicato a Mario Allegretti caduto nel gennaio del 45.

La terza tappa ci porterà nel cuore della culla della Resistenza Modenese, salendo fino a Monte Santa Giulia dove adesso c’è il parco della Resistenza e dove si insediarono i primi gruppi di resistenti, ma anche luogo dei lanci di materiale dagli alleati, scenderemo poi a Monchio per rievocare la vicenda del strage del marzo 1944.

Nell’ultima tappa proseguiremo attraversano i paesi distrutti dall’esercito tedesco nel 1944, Costrignano e Susano, sosteremo al Memoriale della Buca di Susano, scenderemo a Savoniero al Parco dedicato a don Sante Bartolai e, attraversato il Dragone, risaliremo sul versante opposto, passando per Vitriola ed arriveremo a Montefiorino concludendo la camminata con la visita al Museo della Resistenza presso la Rocca.

Il percorso inaugurale è promosso dalla Associazione Magreta, dalla Associazione Amici del Magreta 1 e dalla Fiab ed ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, delle Provincie di Modena e Reggio E., dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, dei Comuni di Formigine, Castellarano, Sassuolo, Palagano, Prignano e Baiso, della Fondazione Ermanno Gorrieri, delle Associazioni partigiane, Alpi e Anpi, della Associazione Amici del Museo di Montefiorino, del Centro Studi storici Castellaranese, dell’Istituto storico R.Zanni, della Associazione famigliari vittime della strage di Monchio Susano Costrignano, ARCI Modena, Sassuolo e Castellarano con la collaborazione del Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana, di Istoreco - istituto storico di Reggio e Istoremo - Istituto storico di Modena.

Numerose le attestazioni di interesse, citiamo solo il CSI di Modena e il Centro culturale F.L.Ferrari di Modena.

Ringraziamo i volontari che hanno studiato e realizzato il percorso, le guide e i testimoni che incontreremo nei punti tappa e la Provincia di Modena che ha coordinato il progetto.