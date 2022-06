Pavullo, tutti gli appuntamenti dell'estate 2022

Questa Estate, Pavullo e le sue frazioni tornano ad animarsi con spettacoli, mercatini, sagre e manifestazioni tutte da vivere. “Dopo due anni di gravi restrizioni, questo 2022 si configura come una ripartenza: molti degli eventi che avevano subito una battuta di arresto a causa della Pandemia, torneranno in grande stile

Essendo questa una specie di anno zero, si è deciso di puntare sul rinnovamento di eventi già consolidati nel passato, mentre per il prossimo anno l’obiettivo è di arricchire questo calendario con nuovi progetti e idee. Tra le numerose iniziative c’è il grande ritorno della Notte Verde, che animerà il nostro Centro Storico il 23 luglio, della Festa della Crescentina, che tornerà come da tradizione l’ultima settimana di agosto (28 agosto), e la 31esima edizione della Festa della Birra, in programma dal 28 al 31 luglio. Insieme a queste ci sarà la Quinta edizione dello Street Food Festival “Pac-vullo”, dal 15 al 18 luglio, la manifestazione del’ASEOP, che quest’anno si terrà nella Parrocchia di Monteobizzo, dal 13 al 15 agosto, e la Fiera di San Bartolomeo, il 23 e il 24 agosto.

"Come Amministrazione abbiamo inoltre lavorato per rinnovare i mercatini serali estivi, prevedendo, per i 4 martedì di luglio, spettacoli di artisti itineranti e per i 4 martedì di agosto, una rassegna musicale di artisti del Frignano. Una menzione d’onore va fatta all’Assessore Alessandro Monti che ha fortemente voluto rilanciare la Festa dello Sport, prevista per l’11 settembre, con l’obiettivo di dare quanta più visibilità possibile a tutte le associazioni sportive del nostro territorio. Oltre a queste torneranno le Sagre in molte delle nostre Frazioni e sono previste numerose iniziative di stampo gastronomico e culturale sia al Castello di Montecuccolo che alla Riserva di Sassoguidano. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per rendere vivo e bello il nostro Comune, sono sicuro che sarà un’Estate bellissima, ricca di #nuovemozioni”, ha commentato l'Assessore al Turismo Daniele Cornia.

Calendario dei Principali Eventi