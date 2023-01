Il pianista Carlo Guaitoli alla Direzione artistica del teatro Comunale di Carpi

Il pianista Carlo Guaitoli sarà il Direttore Artistico del Teatro Comunale di Carpi fino al dicembre 2025: per il nuovo triennio la Commissione giudicatrice lo ha scelto, con una procedura comparativa, fra 15 aspiranti da tutta Italia che hanno inviato il curriculum a inizio dicembre, rispondendo all’avviso pubblico di selezione per « incarico esterno di prestazione professionale altamente qualificata ». Per le stagioni teatrali 2023-’24, 2024-’25 e l’avvio di quella 2025-’26, ai professionisti e specialisti del settore destinatari dell’avviso era richiesta, almeno nel triennio 2019-2021, un’esperienza di direzione o di consulenza artistiche in ambito teatrale o presso analoghe istituzioni culturali (strutture o rassegne teatrali pubbliche o private), in Comuni capoluogo di provincia o con almeno 50.000 abitanti; sono state anche considerate ulteriori esperienze (direzione artistica di eventi, manifestazioni, attività d’insegnamento, esperienze teatrali o cinematografiche dirette, regie ecc.), sempre se svolte nel triennio 2019-2021.

Carpigiano, 52 anni, musicista di fama internazionale, Guaitoli succederà a sé stesso per la seconda volta: era stato infatti nominato nel dicembre 2017 e di nuovo nel gennaio 2020, al termine di altrettante selezioni con analogo numero di partecipanti.

Da oltre vent’anni insegnante di ruolo al conservatorio “Briccialdi” di Terni, ha tenuto docenze in Usa e Asia, concerti nei cinque continenti e inciso dischi. Fra gli altri, ha collaborato con Franco Battiato, Lucio Dalla e Alice, con la quale sta per tornare in tournée.