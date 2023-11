Alla pittrice modenese Federica Poletti il Premio Pittura della Fondazione Modigliani

Dal 17 novembre al 1° dicembre 2023 la Fondazione Amedeo Modigliani ospita “La scoperta dell’ombra” personale di Federica Poletti (Modena, 1980).

Vincitrice del Premio Fondazione Modigliani per la sezione pittura, l’artista propone al pubblico una sessantina tra dipinti, disegni e incisioni su lamine e fuoco. Il corpo femminile in Poletti è da sempre protagonista. Scrive Barbara Codogno nel saggio critico a compendio del catalogo: “Poletti è una Francesca Woodman col pennello, anche le sue opere sono istantanee dell’anima, meravigliose e disperate, piene di grazia e tristezza eppure forti, risolute.

Il surrealismo magico e onirico caratterizza la narrazione della pittrice. Poletti ci mostra l’anatomia dell’anima, esce dal corpo prigione e con le sue creature frammentarie sceglie sempre il bivio: da una parte lo slancio del sogno, l’impennata onirica, dall’altra l’affondo nel folclore magico, nel simbolismo, nel mitologico. E quindi il grande tema del notturno, dell’ombra, e del lunare".

La mostra è a cura di Fabrizio Checchi presidente della Fondazione Amedeo Modigliani, e di Barbara Codogno.

Federica Poletti si laurea in arti visive all’Accademia di Belle Arti di Bologna avendo frequentato con profitto i corsi di Pittura e Anatomia Artistica tenuti da Massimo Pulini e Davide Benati. Si esprime attraverso la pittura, alla quale si avvicina durante gli anni degli studi in Accademia.È stata allieva del pittore Andrea Chiesi. Negli anni ha esposto in diverse mostre all’estero e in Italia. Negli ultimi anni è protagonista di diverse mostre personali da Berlino alla stessa Modena, città in cui vive e lavora. È presente in diverse esposizioni collettive in Italia e in Spagna da Barcellona a Malaga. I suoi lavori sono stati selezionati per varie edizioni del festival filosofia di Modena (2019, 2021, 2022). Finalista al Premio Nocivelli , al Combat Prize, e Arteam prize, partcipa a B.I.G. Barcellona gallery award, vince il Talent Prize di Paratissima Milano e l’Art Rights Prize di Hub Art gallery, Milano.