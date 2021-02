Play non demorde, il Festival del Gioco nel 2021 si terrà a settembre

Si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 presso ModenaFiere. Sperando che il rinvio in autunno non si conclusa poi con l'annullamento, come fu lo scorso anno

Torna Play - Festival del Gioco. L’evento che negli anni è divenuto il punto di riferimento nazionale di tutti gli appassionati di attività ludiche, in particolare dei giochi da tavolo, si svolgerà dal 3 al 5 settembre 2021 e, come da tradizione, animerà i padiglioni del Quartiere fieristico di Modena.

A seguito di un confronto con diversi operatori del settore, la macchina organizzativa si è messa al lavoro per presentare un’edizione di Play progettata nel più rigoroso rispetto delle normative nazionali e regionali. Lo scorso anno la manifestazione, solitamente calendarizzata a inizio aprile, era stata rinviata in autunno, poi costretta ad alzare bandiera bianca alla luce delle restrizioni anti-covid. La speranza è che quest'anno possa andare meglio.

La manifestazione, organizzata da ModenaFiere in collaborazione con Ludo Labo e con il supporto delle associazioni ludiche Italiane, adotterà tutte le misure necessarie a mantenere il proprio format, dando come sempre grande spazio a chi vorrà sedersi ai tavoli per giocare e scoprire le ultime novità, mentre gli espositori avranno un’opportunità unica per incontrare gli appassionati o i semplici curiosi e far conoscere loro le nuove proposte.