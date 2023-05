Poesia, riconoscimento nazionale per Nadia Cavalera

Un premio speciale “Alla Carriera” verrà conferito a Nadia Cavalera, poeta, saggista e performer culturale. Il riconoscimento verrà consegnato domenica 14 maggio presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia (Ancona), alla presenza della Commissione di giuria del premio, presieduta dalla poetessa e giornalista Michela Zanarella.

Il premio nazionale di poesia “L’arte in versi”, giunto all’undicesima edizione, ideato e presieduto dal poeta e critico letterario jesino Lorenzo Spurio, è organizzato dall’Associazione Culturale Euterpe di Jesi nelle Marche.

Nadia Cavalera vanta una ampia produzione letteraria e poetica.

Con Edoardo Sanguineti, uno dei protagonisti delle neoavanguardie del secondo Novecento, ha fondato Bollettario, quadrimestrale di scrittura e critica, pubblicato per venti anni dal 1990 al 2010. Ha inoltre pubblicato vari volumi di poesia sperimentale spesso in connubio con le arti figurative e anche libri di narrativa.

Il premio “L’arte in versi”, nel corso degli anni ha portato a premiare “Alla Carriera” esponenti di primo livello della poesia nazionale quali Donatella Bisutti, Anna Santoliquido, Dante Maffia e Guido Oldani, e si avvale della collaborazione di varie associazioni culturali sparse in varie regioni d’Italia oltre a numerosi enti culturali di primo livello quali il Centro Studi “Sara Valesio” di Bologna, il Centro Culturale “Vittoriano Esposito” di Avezzano, il Movimento Internazionale “Donne e Poesia” di Bari, unitamente ai patrocini morali delle università di Urbino, Palermo e Verona.

Chi è Nadia Cavalera

Nadia Cavalera, nata a Galatone (Lecce) nel 1950 e dal 1988 residente e operativa a Modena, è laureata in Filosofia all’Università di Lecce con una tesi di laurea dal titolo “Democrazia e socialismo nel giovane Marx”. Cavalera ha insegnato dal 1976 al 1988 materie umanistiche a Brindisi, e svolto attività giornalistica in campo culturale e poi all’Istituto d’arte “Venturi” di Modena.