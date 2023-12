Premi Ubu, ieri sera le assegnazioni al Teatro ERT

E’ arrivata alla quarantacinquesima edizione la cerimonia di assegnazione dei Premi Ubu 2023 che si è tenuto lunedì 18 dicembre, ospitata da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale presso il Teatro Arena del Sole di Bologna, per il secondo anno. Condotta dallo scrittore e critico teatrale Graziano Graziani con l’autrice e attrice Gioia Salvatori, e con gli interventi musicali di Mirco Mariani, la serata a cura dell’Associazione Ubu per Franco Quadri dalle 22.45 è stata trasmessa in diretta su Rai Radio 3 con la conduzione di Laura Palmieri.

Le 16 categorie dei premi Ubu sono state attribuite dalla votazione di circa 70 critici e studiosi di teatro. Grande soddisfazione per ERT: gli artisti sostenuti e le produzioni realizzate quest’anno hanno ottenuto ben sette riconoscimenti.

Il Premio Migliore regia è andato a Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni per lo spettacolo Anatomia di un suicidio e Il Ministero della solitudine, produzione ERT che ha debuttato a VIE Festival 2022 e che proprio lo scorso novembre è stata in scena in Arena del Sole a Bologna. Per lo stesso spettacolo l’attore Francesco Villano vince il Premio Miglior attore o performer.

Il Premio Migliore spettacolo di danza va a Gli Anni di Marco D’Agostin, artista di casa a Bologna, ospitato nella scorsa edizione di VIE Festival e co-prodotto da ERT. Per lo stesso lavoro la danzatrice Marta Ciappina riceve il Premio Miglior attrice e performer.

GUP Alcaro vince il Premio Migliore progetto sonoro per Lazarus, spettacolo diretto dal direttore di ERT Valter Malosti. Dopo aver debuttato a marzo 2023 al Teatro Bonci di Cesena, l’opera rock ha visto poi una lunga tournée con un grande successo di pubblico, portando in scena il cantautore Manuel Agnelli insieme alla cantante e polistrumentista Casadilego e alla band composta da Laura Agnusdei al sax tenore e sax baritono, Jacopo Battaglia alla batteria, Ramon Moro alla tromba e flicorno, Amedeo Perri alle tastiere e synth, Giacomo “ROST” Rossetti al basso, Stefano Pilia alla chitarra e Paolo Spaccamonti alla chitarra.

Il Premio Miglior spettacolo straniero presentato in Italia va a Caridad di Angélica Liddell, andato in scena in esclusiva nazionale al Teatro Arena del Sole il 15 e 16 aprile 2023 e co-prodotto da ERT. La regista spagnola era presente in sala e ha ritirato di persona il premio.

Infine vince il Premio Progetti speciali la compagnia Kepler-452 per l’attività di ricerca sul campo alla GKN per lo spettacolo Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto, che ha debuttato sempre nell’edizione di VIE Festival 2022 per poi essere presentato al Kunstenfestivaldesarts di Bruxelles e nei teatri italiani; dal 23 gennaio al 4 febbraio sarà nuovamente in scena al Teatro Arena del Sole.

ERT accompagna la compagnia dal 2018, producendo Il Giardino dei ciliegi – Trent’anni di felicità in comodato d’uso, in cui il testo di ?echov incontra la storia di uno sgombero realmente accaduto a Bologna nel 2015; F. Perdere le cose che affronta la vicenda di un migrante senza documenti e il reportage teatrale sugli haters Gli Altri.

Con Il Capitale, Kepler-452 ha portato avanti la sua ricerca sulla realtà, avvicinandosi alla vicenda sociale e politica del licenziamento collettivo da parte dell’azienda GKN di Campi Bisenzio. Sul palcoscenico anche attori non professionisti, persone realmente coinvolte nei fatti di cronaca, operai in cassa integrazione dell’azienda GKN.

I testi degli spettacoli Caridad, Il Ministero della solitudine e Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto sono pubblicati nella collana Linea, edita da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e Luca Sossella editore.

I Premi Ubu 2023 sono realizzati dall’Associazione Ubu per Franco Quadri con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale; main media partner: Rai Radio3; media partner EmiliaRomagnaCultura, portale di informazione culturale della Regione Emilia-Romagna, PAC – Paneacquaculture, fattiditeatro.