"Premio 21 Racconti", la casa editrice modenese inaugura un nuovo concorso letterario

La giuria del premio, oltre che da esperti del settore, sarà composta anche da studenti delle superiori, affinché la letteratura "venga percepita come una possibilità concreta"

La casa editrice di Modena 21lettere indice un premio letterario nazionale dedicato ai racconti inediti: il Premio 21 racconti.

"Con questo premio ci piacerebbe richiamare un po’ di attenzione verso la letteratura, che venga percepita non come qualcosa di lontano, ma come possibilità concreta. Lo facciamo sia con un premio consistente, soprattutto se proporzionato a 30.000 battute, sia con un formato particolare" dichiara la casa editrice.

Questa iniziativa infatti, coinvolge anche gli studenti delle superiori, offrendo la possibilità di partecipare come giuria ai ragazzi delle scuole di Modena che hanno scelto percorsi di studio umanistico-letterari, quali liceo classico e linguistico.

Presidente del comitato direttivo è Roberto Giardina, scrittore e giornalista de Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e ItaliaOggi, con un passato da direttore editoriale della casa editrice Rusconi, portando autori quali Mario Pomilio e Ferruccio Ulivi alla vittoria del Premio Strega e in finale al Campiello.

"La forma del racconto sembra sia bistrattata nel nostro paese - continua - noi crediamo invece nel suo potenziale e lo abbiamo espresso concretamente anche con la nostra recente pubblicazione di Obabakoak, un classico della letteratura mondiale che è una sorta di inno ai racconti e al raccontare".

Il premio

Al vincitore tra i 21 racconti finalisti spetterà un premio di € 2.100. ?La giuria incaricata di selezionare i 21 racconti finalisti, è composta dalla redazione di 21lettere ed è aperta alla partecipazione degli studenti delle superiori che hanno scelto di mettere al centro del proprio percorso scolastico gli studi letterari. Il vincitore tra questi 21 finalisti verrà selezionato dal comitato direttivo così composto:

Roberto Giardina – Presidente

Caterina Medici – Vicepresidente

Alberto Bisi – giurato

Requisiti di partecipazione

ogni partecipante potrà inviare soltanto racconti inediti;

la lunghezza massima consentita è pari a 30.000 battute, spazi inclusi;

il termine per l'invio è fissato al 30 giugno 2021; il premio verrà assegnato nel mese di novembre 2021

la quota di partecipazione è di € 21 a racconto.

Estremi di versamento

Intestatario: 21lettere di Alberto Bisi

IBAN: IT52Z0347501605CC0011491400

Causale: premio21racconti – autore – titolo

Per partecipare occorre compilare il modulo online riportato di seguito, caricando i seguenti documenti:

racconto in formato Word

modulo di iscrizione compilato e firmato (scaricabile a questo link)

copia della carta d’identità

distinta del bonifico effettuato

?Il processo di iscrizione non sarà ultimato fino alla ricezione dell’email automatica di conferma.