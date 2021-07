Premio Davide Vignali, proclamati i vincitori della decima edizione

Il Premio Davide Vignali, promosso da Fondazione Modena Arti Visive, dalla Famiglia Vignali e dall'Istituto d’Arte Venturi di Modena, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, compie 10 anni e annuncia i vincitori della nuova edizione.

Il premio, che promuove la creatività dei giovani talenti del territorio, nasce nel nome di Davide Vignali, ex studente dell’Istituto d’Arte Venturi di Modena scomparso prematuramente nel 2011. Nello stesso anno, grazie all’impegno della famiglia, che ha raccolto un desiderio espresso dalle professoresse Antonella Battilani e Maria Menziani dell’Istituto Venturi di Modena, è nato il concorso che ne celebra la memoria, la grande umanità, il desiderio di conoscenza. Ad affiancare fin da subito la famiglia in questa impresa, c’è FMAV Fondazione Modena Arti Visive, da sempre impegnata nel sostegno ai giovani artisti e nella loro formazione.

Sono stati 80 i giovanissimi talenti che quest’anno hanno partecipato alla call lanciata da FMAV proponendo immagini fotografiche o in movimento che raccontano il loro mondo fisico ed interiore, nel segno della creatività.



La giuria, composta da Francesco Jodice, artista e fotografo, Doriano e Marisa Vignali, genitori di Davide, Claudia Löffelholz, direttrice della Scuola di Alta Formazione e del Dipartimento Educativo di FMAV, Luca Monzani, FMAV, Paola Micich, graphic designer, Maria Menziani, docente presso IISA Venturi e Antonella Battilani, ex docente IISA Venturi, Modena, ha conferito i seguenti premi:

1° premio

Party del Corpo

Lavoro collettivo degli studenti del ITCS G. Salvemini (Casalecchio di Reno)



2° premio

Crescere

Gaia Infante (IISA Venturi, Modena)



3° premio

Facit indignatio versum

Diedo Bisceglie e Tamirlan Voziam (IIS Fratelli Taddia, Cento)



Premio Venturi

Dell'identità, degli avatar, dell'uomo e di Dio dopo due anni di Covid

Martina Bardelli (IISA Venturi, Modena)

Le opere dei giovani artisti che parteciperanno saranno incluse in una mostra presso FMAV – Palazzina dei Giardini, che inaugurerà l’8 ottobre 2021 (fino al 1° novembre 2021), e nella pubblicazione che l’accompagnerà. Insieme alle opere dei vincitori e dei partecipanti, la mostra includerà un racconto del Premio attraverso le sue dieci edizioni, con le opere degli artisti che vi hanno partecipato, un viaggio nella storia della manifestazione, ormai punto di riferimento e palestra di talenti per l’arte e la cultura della nostra Regione.



Il Primo Premio, del valore di 1000 euro, è assegnato dalla famiglia Vignali; il Secondo Premio consiste nella possibilità di partecipare ad un corso breve o ad un workshop nell’offerta di Fondazione Modena Arti Visive; il Terzo Premio consiste in un buono libri del valore di 150 euro da spendere nel bookshop di FMAV; infine, il Premio Venturi di 500 euro è assegnato dalla famiglia Vignali e conferito ad una/uno studente dell’Istituto Modenese.