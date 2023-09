“Premio di Laurea magistrale Fondazione BSGSP” ai neo-dottori Artioli e Polacchi

Si è svolta questa mattina a Modena, presso Palazzo Carandini, alla presenza del Condirettore Generale di Banco Bpm Edoardo Ginevra, del Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro e del Presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero Claudio Rangoni Machiavelli e del responsabile Direzione Emilia Adriatica Stefano Bolis, la settima edizione del in favore di due giovani neolaureati dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Marco Biagi.

Le due borse di studio, il cui bando è stato istituito da Unimore e sostenuto da Fondazione BSGSP tramite un’erogazione liberale, ammontano a 2000 euro l’una e premiano studenti particolarmente meritevoli che hanno concluso il loro percorso di studi presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi tra il luglio 2022 e l’aprile scorso, con una tesi di laurea su temi di economia bancaria e finanziaria.

I premiati sono Federico Artioli che ha presentato la tesi “L’utilizzo di misure non-GAAP nel mercato di Borsa Italiana: frequenza d’uso e value-relevance”, e Breezy Polacchi con la tesi “Piani individuali pensionistici (PIP) e polizze vita: un’analisi econometrica sulle SHIW 2016-2020 di Banca d’Italia”.

Entrambi hanno frequentato il corso di studi di Analisi, consulenza e gestione finanziaria e hanno conseguito la laurea magistrale con la votazione di 110 e lode.

«Il supporto all’istruzione e alla ricerca rientra nelle attività sociali che la banca e le sue Fondazioni svolgono da sempre nei territori di riferimento e tra questi Modena rappresenta un’area storica dove sentiamo forte la responsabilità di manifestare vicinanza e attenzione alla comunità. – sottolinea Edoardo Ginevra, Condirettore generale di Banco Bpm – L’azione di valorizzazione delle persone di Banco Bpm si attua anche attraverso il sostegno alle università con cui abbiamo un’interazione continua e proficua, consapevoli del loro ruolo fondamentale nella formazione della futura leadership e nel progresso del Paese. La valorizzazione di giovani talenti è un nostro impegno: abbiamo inserito in questi due anni ottocento persone in tutta Italia e arriveremo a mille nel triennio».

«L'assegnazione dei Premi di Laurea Magistrale dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero rappresenta un segno altamente positivo della sinergia tra il mondo accademico e il settore finanziario. – commenta il Rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro – Questo riconoscimento sottolinea l'importanza di investire nella formazione e nella ricerca come mezzo per affrontare le sfide di un ambiente economico e sociale sempre più complesso. Consideriamo questo un impegno collettivo che va oltre il merito individuale, ma che rientra in un'ottica più sistematica di valorizzazione dell'ingegno, della dedizione e delle competenze dei nostri laureati e laureate».

«La consegna delle borse di studio agli studenti Unimore è ormai una tradizione per la Fondazione nonché una conferma del nostro costante impegno, attraverso molteplici iniziative, nel premiare il merito di tanti giovani della nostra comunità. - commenta Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della Fondazione BSGSP – Siamo felici di avere oggi ospiti le istituzioni locali perché il supporto che possiamo dare al territorio passa anche dal dialogo costante con i suoi rappresentanti».

Presente per illustrare l’iniziativa anche Costanza Torricelli, professoressa ordinaria di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie per il Dipartimento di Economia dell’Università e Consigliera per la Fondazione BSGSP, che ha coordinato il Comitato Scientifico per la selezione dei vincitori.