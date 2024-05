Premio letterario Pietro Guerzoni, la prima edizione dedicata alla modenesità

Nasce quest’anno, su iniziativa dell'Associazione Editori Emilia-Romagna e Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, il premio letterario “Pietro Guerzoni – Città di Modena”, con il patrocinio del Comune di Modena.

Il concorso, alla sua prima edizione, è dedicato alla memoria di Pietro Guerzoni, figura storica dell’editoria modenese, scomparso nel 2023, già fondatore delle edizioni Il Fiorino e tra i fondatori dell’associazione degli editori modenesi. Si tratta di un concorso per racconti inediti legati alla ‘modenesità’, aperto a tutti e a titolo gratuito, cioè agli autori non è richiesto alcun contributo. Per inediti si intende racconti non pubblicati in forma cartacea, in ebook o su portali web, wattpad e simili. Non sono inediti i racconti già pubblicati e proposti con titoli diversi.

Per quanto riguarda il tema indicato come essenziale per la partecipazione, cioè la ‘modenesità’, si intende quel concetto che si riferisce alla cultura, alle tradizioni, ai personaggi, ai luoghi, ai momenti, e allo stile di vita della città di Modena. La 'modenesità' è un connubio di passato e presente, di arte e innovazione, di tradizione e spirito visionario. È un'ode alla vita, intrecciata nella trama delle strade, nelle note di una canzone e nel sapore di un piatto prelibato.

Per partecipare i testi vanno inviati via mail all’indirizzo mail guerzoni@editoriemiliaromagna.it, senza formattazioni particolari, possibilmente in formato semplice (rtf, doc o odt); non si accettano altri formati, compreso il pdf. Ogni partecipante può inviare un massimo di due racconti, ognuno dei quali non superiore ai 15mila caratteri (spazi compresi). La scadenza ultima per partecipare è posticipata al 30 giugno.

I racconti vincitori, insieme agli scritti meritevoli di pubblicazione, verranno raccolti in un’antologia che verrà presentata in occasione dell’evento di premiazione finale nell’ambito della manifestazione “La via dei libri” in programma tra settembre e ottobre 2024. E’ possibile consultare il bando completo sul sito www.editoriemiliaromagna.it/attivita/premio-letterario-pietro-guerzoni.

Pietro Guerzoni (1931-2023)

Una vita attenta, vigile e sensibilissima alle vicende della sua città: Modena. Preside dell'istituto Fermi, consigliere comunale, Assessore all'Urbanistica e vice Sindaco di Modena. È tra i fondatori di molte realtà, tra cui la Croce Blu, la sezione modenese del WWF e l'Istituto per la Storia del Risorgimento. Nel 1988 inizia l’attività editoriale costituendo la casa editrice Il Fiorino: una realtà editoriale importante, in particolare su temi come la storia locale, tradizioni, dialetto, storia dell’arte, sport. Fondatore della Associazione Editori Modenesi, di cui è stato presidente onorario, e della Associazione Editori Emilia-Romagna.