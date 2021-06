Il “Premio Rita Levi-Montalcini per la cooperazione scientifica tra Italia ed Israele” del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ad un progetto di ricerca nato dalla collaborazione tra Tel Aviv University e Unimore. La consegna è prevista per il 17 giugno in un evento online con la partecipazione del Ministro Luigi Di Maio e della Ministra Maria Cristina Messa

Il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale organizza, giovedì 17 giugno alle ore 15.00, la cerimonia di consegna della quinta edizione del “Premio Rita Levi-Montalcini per la cooperazione scientifica tra Italia ed Israele”, in modalità telematica.

L’evento sarà inaugurato dal Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio e dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa.

Nel corso della cerimonia verrà assegnato il premio al Prof. Gadi Algazi del Dipartimento di Storia della Tel Aviv University, per il progetto di ricerca in collaborazione con il Prof. Matteo Al Kalak del Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Durante l’evento il Prof. Algazi presenterà la sua ricerca insieme al Prof. Al Kalak di Unimore.

“Sono particolarmente grato al collega Algazi - commenta il Prof. Al Kalak - per avere accettato di collaborare con me e con il Centro DHMoRe a un progetto che coniuga la riscoperta dell'ebraismo in area estense con le potenzialità offerte dal digitale. È un esempio che mostra come la collaborazione tra Italia e Israele passi anche attraverso la cultura e un passato che ci può unire nel segno dell'amicizia".