Premio Scuola Digitale, San Prospero di Medolla e Fermi di Modena i vincitori

L’istituto comprensivo San Prospero di Medolla e l’ITI Enrico Fermi di Modena hanno vinto le fasi provinciali del Premio Scuola Digitale, il premio per l’innovazione scolastica nato dalla volontà del Ministero dell’Istruzione. In finale si sono sfidate 12 scuole delle 24 candidate di cui 6 per il primo ciclo e 6 per il secondo. A valutare i progetti è stata la prestigiosa giuria composta da Silvia Menabue, Roberto Bondi, Giacomo Cabri, Erika Paltrinieri e Riccardo Righi.

A condurre la finale è stato Francesco Natale, il conduttore di Radio Carpi Nuova che di recente è stato alla guida del programma culturale “Liber”.

L’evento che si è tenuto in diretta sulla piattaforma GoToWebinar e che è ora disponibile sul canale YouTube del Liceo Fanti (scuola organizzatrice delle fasi provinciali e regionali) ha visto la presenza della Preside Alda Barbi e, collegata da Dublino, Enrica Amplo, fondatrice de “La Tata Robotica”.

I primi classificati che hanno ricevuto il premio in palio di 1000 euro avranno accesso alle fasi regionali che si terranno il 17 maggio dalla Fondazione Golinelli.