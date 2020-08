Come partecipare al FestivalFilosofia: aprono domani le prenotazioni online

A partire da giovedì 20 agosto sarà possibile prenotare la partecipazione alle lezioni del FestivalFilosofia 2020, che si terrà a Modena, Carpi e Sassuolo dal 18 al 20 settembre. Non cambia la formula della manifestazione, ma le norme anticontagio impongono posti contingentati e misure di sicurezza. Fermo restando che la partecipazione sarà sempre e comunque gratuita.

La prenotazione sarà possibile direttamente sul sito del Festival. ​Per garantire la massima sicurezza di pubblico e operatori, l’accesso alle platee del festival avverrà in occasione della prima lezione in programma per ognuna delle tre sessioni giornaliere: mattino, pomeriggio e sera. L’accesso deve avvenire entro 30 minuti dall’inizio della prima lezione; successivamente, nel caso la coda fosse esaurita, il biglietto non sarà più valido. Il mancato accesso alla prima lezione annulla la validità della prenotazione per la seconda.

Nel processo di prenotazione sarà chiesto di scegliere la piazza dalla quale seguire la lezione. La prenotazione sarà valida per quella sola piazza, non per altre location. Ad esempio, in caso di pioggia, se il biglietto è valido per una platea non coperta, quel biglietto non darà diritto ad accedere a platea alternativa.

Nel caso il sistema rilevasse che lo stesso utente ha prenotato lezioni concomitanti in altre location, la prenotazione non sarà valida.

Per ogni sessione di prenotazione sarà possibile selezionare contemporaneamente: n°1 biglietto "posti singoli", n° 2 biglietti "posti adiacenti - congiunti", n° 3 biglietti "posti adiacenti - congiunti" (opzione disponibile solo per alcune platee). Nel caso si volesse prenotare un numero maggiore di biglietti per ognuna delle combinazioni, è possibile farlo con una nuova sessione di prenotazione, anche con lo stesso indirizzo mail.

"Mai come in questo anno difficile e terribile, il festival si mette letteralmente nelle mani dei suoi partecipanti, certo di poter confidare sul loro ruolo attivo: sarà indispensabile che ciascuno si comporti con la massima responsabilità osservando le precauzioni individuali, rispondendo alle richieste dell’organizzazione, rispettando il principio della prenotazione senza abusarne, scegliendo con consapevolezza gli appuntamenti cui intende effettivamente partecipare".