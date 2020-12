Laboratori teatrali per adulti: online la presentazione di Cantiere Concentrico

Martedì 15 dicembre alle ore 21, verrà presentata online la nuova edizione dei laboratori teatrali per adulti Cantiere Concentrico, un appuntamento ormai consolidato del panorama culturale della città di Carpi. Basterà inviare una mail a info@concentricofestival.it o rispondere all'evento sui social e si riceverà il link per partecipare all'incontro.

"L'edizione 2019/2020 di Cantiere Concentrico è stata un grandissimo successo. Abbiamo avuto un grande numero di iscritti, i quali, hanno dimostrato il loro interesse e la loro passione anche durante i mesi durissimi del lockdown. - spiega Maddalena Caliumi, preseidentessa dell'Associazione AppenAppena, partecipante e coordinatrice del corso - [...] Per questa nuova edizione 2021 abbiamo studiato un corso che si svolgerà in modalità diverse e sarà strutturato per essere fruibile sia online che in presenza - continua Maddalena Caliumi - non ci lasceremo cogliere impreparati e faremo di tutto per garantire un'esperienza avvincente e costruttiva per chi deciderà di iscriversi. Inoltre l'esito sarà concepito per essere fatto in presenza, all'aperto sul palco di Concentrico - Festival di teatro all'Aperto 2021, nel rispetto della sicurezza e delle normative."

Il corso si svolgerà ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30 a partire dal 4 gennaio fino allo spettacolo finale che si svolgerà all'aperto a luglio 2021 sul palco di Concentrico. Le prime lezioni saranno online e, quando si potrà tornare i presenza, presso il Teatro Comunale di Carpi e il Circolo Bruno Losi. Il costo è di 250€ con possibilità di rateizzare il pagamento.

La proposta è un percorso dedicato alla scoperta di sé stessi e degli altri, per riappropriarsi di quella socialità che abbiamo dovuto lasciare da parte, un viaggio che permetterà di dare nuova vita all'arte sociale per eccellenza: il teatro. Sarà una scommessa da vincere insieme.

Il laboratorio prevede due fasi: la prima punterà su un lavoro individuale e poi collettivo, volto a rafforzare le potenzialità di ciascuno e la creazione di un gruppo coeso, in seguito dall'analisi del testo si procederà con l'improvvisazione, lo studio dei personaggi, la scrittura del copione e il lavoro che porterà alla messa in scena finale.

I docenti