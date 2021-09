Biblioteca Crocetta, un nuovo spazio per il prestito dei giochi da tavolo

Oltre duecento giochi da tavolo per divertirsi in biblioteca con gli amici o da portare a casa in prestito; due console per videogame dotate di poltrone da gaming di ultima generazione; otto macchinine da programmare con Arduino e una stampante 3D. Sono tanti i giochi a disposizione del pubblico nella nuova “Area gaming” della biblioteca Crocetta di largo Pucci 33 che inaugura sabato 2 ottobre, a partire dalle 15, con una festa per tutti aperta dai saluti dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile provare i nuovi giochi (230 in tutto) a disposizione degli utenti della biblioteca, dalle semplici carte da “Uno” ai giochi di abilità più complessi, e divertirsi nel piazzale della scuola Marconi con i giochi di legno costruiti da Officina clandestina che li realizza con materiali di scarto ricreando le atmosfere delle vecchie fiere di paese. Per entrare in biblioteca è richiesto il Green pass.

La nuova area gaming è stata realizzata nell’ambito del progetto delle biblioteche comunali di Modena, finanziato attraverso il bando nazionale “Biblioteca casa di quartiere” del piano “Cultura futuro urbano”, che aveva l’obiettivo di diversificare e ampliare gli orari di apertura e l’offerta culturale delle biblioteche situate in aree complesse della città. Il progetto (che ha avuto un contributo di 40 mila euro ai quali si sono aggiunti 13 mila euro stanziati dal Comune di Modena) ha permesso di ampliare gli orari di apertura anche al sabato pomeriggio a partire da novembre 2019, con una sperimentazione che ha avuto successo ed è diventata permanente da maggio di quest’anno, e di sviluppare una serie di iniziative creando una rete di partner, tra i quali l’Istituto comprensivo 10, la Fondazione Collegio San Carlo, la palestra digitale Make it Modena e associazioni di volontariato, e si completa ora con l’apertura dell’area gaming. Alla realizzazione dell’area ha contribuito anche l’Ufficio comunale Politiche per la legalità e le sicurezze che ha devoluto una parte delle sanzioni riscosse per le violazioni al regolamento che limita il gioco d’azzardo.

Il progetto si inserisce, inoltre, nell’ambito del protocollo d’intesa Modena capitale del buon gioco siglato nel 2019 dal Comune e da Unimore.

La biblioteca Crocetta è aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19; il giovedì e il sabato è aperta anche al mattino dalle 9 alle 12.30. Per informazioni: biblioteca.crocetta@comune. modena.it; 059 203 3606.