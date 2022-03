"Profumo! Diritto naturale inalienabile", nuova ricerca al Pralc di Modena

Una intera settimana all’insegna del Naso. Anna Rosa Ferrari inaugura una nuova stagione di studi sull’universo Profumo...e non solo. La studiosa, formatasi all’Alma Mater di Bologna, lo fa con l’aiuto degli ospiti del PRALC Piccolo Museo Profumalchemico. Si tratta di una indagine su un tema che nasce da osservazioni e considerazioni contestualizzate in questi due anni di pandemia. su aspetti psicologici e sociologici relativi all’universo dell’olfatto, quale senso primario di libertà, e il profumo, quale sua massima espressione estetica.

Anna Rosa Ferrari spiega: “Per chi partecipa al sondaggio sarà come giocare” E prosegue, rivolgendosi direttamente al lettore: “ Avrai a disposizione alcune domande a cui potrai rispondere, esprimendo il tuo parere personale. Il tuo contributo, per questa nuova stagione di psicosociologia profumalchemica sarà prezioso, quindi ci è sembrato giusto premiare la tua partecipazione donandoti una piccola ampolla di essenza profumalchemica. Il tuo naso potrà scegliere l’essenza giusta per te. Apriamo le porte alla fonomenologia del profumo”.

L’iniziativa - gratuita ed anche in spazio open air - si terrà al PRALC- Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria a Modena. Si svolgerà da lunedì 21 marzo, fino a sabato 26 marzo, dalle 16 alle 20 (tranne giovedì). Info sui social e al cell/wathsapp 3356188683

PRALC- Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia. E’ il multiluogo che raccoglie testimonianze e documenti del nuovo metodo profumalchemico per conoscere tramite olfatto e profumi, ideato e sviluppato dal naso filosofo alchimista Anna Rosa Ferrari. E’ ispirato ad alcuni principi fondanti tra cui calare i visitatori nell’esperienza delle prismatiche nature del profumo e diffondere la didattica profumalchemica. Si presta a una grande varietà di esperienze sensoriali guidate. Il museo, provvisto di perfume shop, raccoglie una collezione unica di oltre 300 differenti essenze naturali dell’arte profumiera, ecobio ed ecosolidali, tutte ideate e qui fatte a mano da Anne Rose.