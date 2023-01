Scuola e cambiamenti climatici, parte la sperimentazione del progetto Climax

E’ in pieno corso la fase di sperimentazione del progetto europeo Climax, che vede attività di ideazione anche a Casa Corsini di Fiorano. Gli insegnanti che hanno prima partecipato alla fase di formazione, grazie ai materiali progettuali hanno sviluppato una lezione da portare in classe. Ora c’è il banco di prova coi ragazzi per poter testate i laboratori su clima e tecnologia ideati dal progetto. Conclusa questa fase, i workshop saranno finalizzati e messi a disposizione delle scuole gratuitamente in diverse lingue su una piattaforma a libero accesso. Fra quelle del territorio impegnate nella sperimentazione, classi degli istituti comprensivi 6 Modena, 8 Modena, Castelvetro, 2 Sassuolo.

Climax (CLIMAte coalition eXchange of best practices) è un progetto europeo rivolto agli studenti dagli 8 ai 16 anni incentrato su cambiamento climatico e connessioni con le materie Stem (science, technology, engineering and mathematics) che vede anche l’impegno di Casa Corsini di Fiorano.

Quello che oggi viene sperimentato nelle scuole è un insieme di laboratori di Stem Education sul tema del cambiamento climatico su quattro livelli di competenza, ognuno dei quali composto da sei laboratori della durata di un’ora. Di questi quattro livelli, due riguardano laboratori digitali e due laboratori unplugged senza la necessità di tecnologie. Gli studenti hanno quindi la possibilità di avvicinarsi al tema del cambiamento climatico, alle opportunità per mitigarlo scoprendo come il clima sia influenzato da fattori geologici e umani.

Climax ha una durata di due anni e conta sulla collaborazione di cinque partner provenienti da Slovacchia, Italia, Austria e Grecia. Il progetto, finanziato dal programma europeo Erasmus Plus, vede la partecipazione dell’associazione di promozione sociale Lumen attiva a Casa Corsini, la struttura dedicata all’innovazione sociale del Comune di Fiorano Modenese.